Mondial U20 féminin : le Bénin valide son ticket après un 4-1 contre la Côte d’Ivoire

Les Amazones U20 du Bénin ont validé dimanche leur première qualification historique pour une phase finale de Coupe du Monde féminine, en s’imposant 4 buts à 1 face aux Éléphantes U20 de la Côte d’Ivoire lors du match retour du 4e et dernier tour des éliminatoires africains, disputé au Stade de Kégué à Lomé. Le Bénin participera à la Coupe du Monde Féminine U20 de la FIFA, prévue en Pologne du 6 au 27 septembre 2026 – une compétition à laquelle la sélection n’avait jamais pris part dans cette catégorie.

Préparation de l’audio… 0:00 / 0:00 🔊 1x

L’équipe dirigée par le sélectionneur Abdoulaye Ouzérou abordait ce match retour avec l’avantage d’un nul arraché huit jours plus tôt sur la pelouse adverse. Lors de la manche aller disputée le 2 mai au Stade Alassane Ouattara d’Ebimpé à Abidjan, les deux sélections s’étaient séparées sur un score de parité (1-1), avec des buts de Nadège N’Da à la 29e minute pour la Côte d’Ivoire et de Romaine Gandonou à la 39e minute pour le Bénin. Ce résultat nul à l’extérieur plaçait les Béninoises en position favorable, un nul vierge au retour leur suffisant pour franchir le dernier obstacle en vertu de la règle des buts marqués à l’extérieur.

La qualification de dimanche conclut une campagne éliminatoire conduite sans défaite par les Amazones depuis leur entrée en lice. Exemptées du premier tour, elles ont ensuite disposé de la Guinée au deuxième tour, avant de surclasser l’Égypte sur l’ensemble des deux matchs du troisième tour – victoire 1-0 au Caire à l’aller, puis démonstration 4-0 au Stade de Kégué au retour, soit 5-0 en cumulé. La meilleure buteuse de la campagne, Romaine Gandonou, avait été l’une des artisanes de ces succès successifs.

Le match retour contre la Côte d’Ivoire, joué à Lomé pour des raisons de mise en conformité des infrastructures retenues par la Confédération africaine de football (CAF), a vu les Béninoises confirmer leur maîtrise face à une équipe ivoirienne qui avait pourtant atteint ce stade après avoir éliminé la Gambie, le Maroc et la République démocratique du Congo, avec un bilan cumulé de 14 buts pour et 5 contre lors de ces phases précédentes.

Un ticket continental sur quatre

La CAF attribue quatre places africaines à la phase finale du tournoi polonais. Le Bénin rejoint ainsi le contingent des nations du continent qualifiées à l’issue de ce quatrième tour, aux côtés d’autres sélections dont les résultats des doubles confrontations ont été rendus ce même dimanche.

Le Conseil National des Supporters du Bénin (CNS-B) avait mobilisé 250 déplacés depuis Cotonou pour soutenir les joueuses à Lomé, avec l’appui du ministère des Sports, qui avait financé leur déplacement. La phase finale de la Coupe du Monde Féminine U20 FIFA se tiendra en Pologne du 6 au 27 septembre 2026.