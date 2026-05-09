CEP 2026 au Bénin : les cantines scolaires maintenues pendant les examens

A quelques semaines du Certificat d’Études Primaires (CEP), prévu du 1er au 4 juin 2026 sur l’ensemble du territoire béninois, le ministre des Enseignements Maternel et Primaire, Salimane Karimou, a adressé une correspondance aux Directeurs départementaux pour leur demander de maintenir le service de cantine scolaire au bénéfice des candidats pendant les jours de composition.

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Cette décision vise à éviter que les élèves scolarisés dans des établissements pourvus de cantines ne soient privés de repas au moment précis où leurs besoins nutritionnels conditionnent directement leurs performances intellectuelles. « Plusieurs candidats au CEP bénéficient quotidiennement de ces repas depuis le début de leur parcours scolaire. Les en priver durant la période des examens pourrait avoir un impact négatif sur leurs performances », souligne le ministre dans sa correspondance. La mesure concerne uniquement les établissements disposant déjà d’une cantine scolaire fonctionnelle, sans obligation de mise en place d’un dispositif nouveau pour les écoles non équipées.

Pour permettre l’application concrète de cette instruction, le ministre a proposé plusieurs solutions pratiques aux directeurs d’école. Ceux-ci peuvent souscrire des vivres selon le nombre de candidats, organiser la préparation des repas dans une école proche du centre d’examen ou prendre en charge directement les repas par l’établissement.

Salimane Karimou a toutefois tenu à rappeler le respect strict des règles d’organisation des examens, en précisant que cette initiative ne doit « entraîner ni déplacements suspects ni perturbations dans les centres de composition ». Cette instruction s’inscrit dans la continuité de la politique nationale de cantine scolaire mise en place depuis 2016 dans le cadre du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG), un programme qui a « contribué à améliorer les conditions d’apprentissage ainsi que la rétention des élèves dans les écoles publiques ».

La cantine scolaire, pilier du maintien à l’école au Bénin

La politique de cantine scolaire figure parmi les réalisations phares du gouvernement béninois en matière d’éducation depuis dix ans. Le programme a été cité dans le bilan du PAG 2016-2026 comme un facteur direct de l’amélioration du taux de réussite au CEP à l’échelle nationale. A l’approche de la passation de pouvoir du 24 mai 2026 entre Patrice Talon et le président élu Romuald Wadagni, cette instruction ministerielle prouve la volonté du gouvernement sortant de maintenir la continuité des services sociaux de base jusqu’au terme du mandat présidentiel.

Notons que les épreuves du CEP session 2026 auront lieu le lundi 1er juin sur toute l »étendue du territoire national avec la couture qui a été retenue en éducation artistique. Le grimper ainsi que le saut en hauteur ont été choisis pour les épreuves d’éducation physique et sportive.