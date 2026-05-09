Bénin : un accord aérien ouvre la voie à des vols directs entre Cotonou et Amsterdam

Le gouvernement béninois et le Royaume des Pays-Bas ont signé jeudi 7 mai 2026 un accord relatif aux services aériens en vue du développement de nouvelles dessertes entre les deux pays, notamment des liaisons directes entre l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou et le hub d’Amsterdam-Schiphol. La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du ministre béninois du Cadre de vie et des Transports, José Tonato, et de l’ambassadeur des Pays-Bas au Bénin, Joris Jurriëns.

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« Cet accord ouvre des perspectives nouvelles pour les compagnies aériennes béninoises et néerlandaises, avec la possibilité de développer des liaisons directes ou en correspondance », a déclaré le ministre Tonato en présentant le document comme un « levier de croissance et de connectivité » pour le Bénin. L’ambassadeur Jurriëns a salué pour sa part « l’élargissement et la diversification » des relations bilatérales entre les deux pays, affirmant que l’accord répond aux « exigences actuelles du transport aérien international ».

La perspective la plus concrète de cet accord est la mise en place de vols directs entre Cotonou et Amsterdam, sans escale à Paris, une ambition portée depuis plusieurs années par les autorités béninoises pour désencombrer les liaisons aériennes entre l’Afrique de l’Ouest et l’Europe du Nord. Les dispositions de l’accord sont alignées sur les standards de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), et les deux parties ont particulièrement mis l’accent sur les questions de sécurité aérienne et de coopération technique.

Le gouvernement béninois a rappelé à cette occasion avoir récemment créé une société dédiée à la sécurité aérienne et aéroportuaire, dans le cadre de la modernisation de ses infrastructures aéroportuaires. Au-delà du transport de passagers, les deux pays entendent exploiter cet accord pour renforcer les investissements croisés, les échanges universitaires, les missions économiques et le tourisme.

L’accord vient conforter un partenariat bilatéral déjà solide car les Pays-Bas figurent parmi les cinq États membres de l’Union européenne représentés en permanence au Bénin par leur ambassadeur, et Joris Jurriëns participait encore la veille, le 8 mai, à la réception de la Journée de l’Europe organisée à la Résidence de l’UE à Cotonou.

Un axe stratégique vers l’Europe du Nord

Cet accord s’inscrit dans une stratégie plus large de diversification des connexions aériennes du Bénin avec l’Europe. Jusqu’à présent, les voyageurs souhaitant relier Cotonou aux Pays-Bas dépendent des correspondances parisiennes ou bruxelloises, ce qui allonge considérablement les durées de trajet et renchérit les billets d’avion. Le hub d’Amsterdam-Schiphol, l’un des plus importants d’Europe avec une desserte vers plus de 300 destinations mondiales, constitue une porte d’entrée stratégique pour le Bénin, notamment pour les exportations de produits agricoles béninois vers les marchés européens et pour l’attractivité touristique du pays.

Il s’inscrit aussi dans le prolongement d’une coopération bilatérale déjà dense et multisectorielle, que les deux parties qualifient de « dynamique et en constante expansion ». Selon l’ambassadeur Joris Jurriëns, l’accord aérien « consolide une coopération déjà active dans des domaines comme l’eau, la santé, la sécurité alimentaire et les énergies renouvelables ». Ce partenariat prend une nouvelle dimension à la veille de la passation de pouvoir du 24 mai 2026 entre Patrice Talon et le président élu Romuald Wadagni, car les deux gouvernements partagent la conviction que les bases posées aujourd’hui engageront les relations bilatérales pour le prochain quinquennat.

Au niveau sécuritaire et de défense, les Pays-Bas maintiennent des liens étroits avec le Bénin depuis 2009, formalisés notamment par un accord bilatéral sur le statut du personnel civil et militaire néerlandais lors des exercices militaires conduits sur le sol béninois. Dans le cadre de l’Initiative de l’UE en matière de sécurité et de défense en faveur des pays du Golfe de Guinée, les Pays-Bas contribuent aux formations des forces armées béninoises, en collaboration avec les quatre autres États membres européens présents à Cotonou. Sur le terrain du développement, Amsterdam figure parmi les partenaires de la coopération eau-assainissement au Bénin, dans la lignée de l’expertise néerlandaise reconnue mondialement dans ce secteur.