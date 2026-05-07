Real Madrid : Valverde dément une agression de Tchouaméni et s’excuse après sa mise à l’écart

L’Uruguayen Federico Valverde a publié jeudi soir un long communiqué sur ses réseaux sociaux pour donner sa version des altercations qui l’ont opposé à son coéquipier français Aurélien Tchouaméni lors des séances d’entraînement des mercredi 6 et jeudi 7 mai 2026 à Valdebebas, au lendemain de l’annonce officielle du club d’une procédure disciplinaire à l’encontre des deux joueurs.

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Tout a débuté lors de la séance du mercredi, lorsqu’un tacle appuyé de Valverde sur Tchouaméni a déclenché une vive tension, prolongée verbalement dans les vestiaires. Le lendemain, selon les médias espagnols Marca et AS, Valverde aurait refusé de serrer la main du Français à l’arrivée à l’entraînement, accusant ce dernier d’avoir alimenté les fuites vers la presse. La situation aurait alors dégénéré en fin de séance, forçant plusieurs coéquipiers à intervenir.

Dans son communiqué, Valverde a fermement démenti tout échange de coups. Il a reconnu une altercation verbale, mais expliqué que sa blessure au front — qui lui a valu un passage à l’hôpital — était le résultat d’un choc accidentel contre une table, et non d’un coup de poing de Tchouaméni. « À aucun moment mon coéquipier ne m’a agressé », écrit-il, contredisant directement les versions rapportées par la presse espagnole, qui faisaient état d’un coup de poing suivi d’une perte de connaissance. Il a aussi dénoncé des fuites malveillantes au sein du vestiaire : « quelqu’un ici répand des rumeurs, et avec une saison sans titres, tout prend des proportions exagérées. »

Valverde a ensuite présenté ses excuses aux supporters, évoquant la frustration accumulée d’une saison sans titre et d’une élimination en Ligue des Champions, reconnaissant avoir atteint « ses limites ». « Le Real Madrid est l’une des choses les plus importantes de ma vie. Je suis sincèrement désolé », a-t-il écrit. Sur le plan médical, le club a confirmé dans un bulletin séparé un traumatisme crânio-cérébral prescrivant 10 à 14 jours de repos, ce qui prive le Real Madrid de son milieu uruguayen pour le Clasico du dimanche 10 mai au Camp Nou — une rencontre au cours de laquelle un simple nul suffirait au Barça pour être sacré champion d’Espagne.

Un vestiaire sous tension

Le jeudi 7 mai au soir, le Real Madrid a publié un communiqué laconique mdans lequel on peut lire que « Le club a décidé d’ouvrir des procédures disciplinaires à l’encontre de nos joueurs Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni. » Le club a précisé qu’il communiquera les décisions en temps voulu, une fois les processus internes menés à leur terme, sans donner d’échéance précise. Dans l’immédiat, les deux milieux ont été écartés du groupe première équipe, selon le journaliste Abraham P. Romero d’El Mundo. Ni l’un ni l’autre ne participera au Clasico du dimanche 10 mai au Camp Nou : Valverde pour raison médicale — traumatisme crânio-cérébral, repos prescrit de 10 à 14 jours — et Tchouaméni pour des raisons disciplinaires.

Le club n’a pas encore rendu publique la nature précise des sanctions. Selon plusieurs médias espagnols et français, plusieurs options sont sur la table telles que amende financière, mise à pied temporaire, voire transfert lors du prochain mercato estival. La question de leur avenir au Real Madrid alimente déjà les spéculations, d’autant que les deux joueurs cumulent 94 matchs cette saison toutes compétitions et représentent un capital sportif majeur, mais aussi une charge salariale importante.

L’incident survient à l’issue d’une saison sans titre pour le Real Madrid, après une élimination en Ligue des Champions et un retard pris sur le Barça en Liga. La presse espagnole qualifie déjà l’altercation de « l’incident le plus grave jamais survenu » au centre d’entraînement de Valdebebas. La direction, avec en tête Florentino Pérez, doit trancher vite pour éteindre l’incendie sans fragiliser davantage un vestiaire déjà sous tension.