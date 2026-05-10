Clasico : Hansi Flick perd son père quelques heures avant le choc Barça-Real

Le FC Barcelone a annoncé dimanche après-midi dans un communiqué officiel le décès du père de son entraîneur Hansi Flick, survenu quelques heures avant la 35e journée de Liga opposant le club catalan au Real Madrid au Spotify Camp Nou.

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« Le FC Barcelone et toute la famille blaugrana adressent leurs plus sincères condoléances à Hansi Flick suite au décès de son père. Nous partageons votre peine et nos pensées accompagnent vous et votre famille en ces moments difficiles », indique le communiqué, publié en plusieurs langues dont l’allemand. Le Real Madrid a également publié un message de condoléances sur ses réseaux officiels.

Selon le quotidien Marca, Flick a indiqué qu’il dirigerait la rencontre depuis la zone technique avant de regagner l’Allemagne pour rejoindre sa famille. Le club n’a pas précisé les modalités de son départ à l’issue du match.

Le Clasico de ce soir revêt une dimension particulière pour le Barça, qui peut décrocher mathématiquement son 29e titre de champion d’Espagne en cas de victoire ou de nul. L’équipe de Flick compte onze points d’avance sur son rival à trois journées de la fin du championnat. Une victoire offrirait par ailleurs à Barcelone sa 106e victoire en confrontations directes officielles contre le Real Madrid, ce qui constituerait un total identique à celui de son rival.

Le coup d’envoi du Clasico est fixé à 21h00 au Spotify Camp Nou.