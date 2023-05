CAN U17 2023: le programme de ce jeudi 11 mai

Les quarts de finale de la CAN U17 2023 se poursuivent ce jeudi avec deux rencontres au programme. Découvrez les affiches du jour.

On connaitra ce jeudi les deux derniers qualifiés pour les demi-finales de la CAN U17 2023. Deux affiches sont en effet à l’honneur ce jour, comptant pour les quarts de finale du tournoi. Il s’agit du choc Nigéria-Burkina Faso et de la rencontre qui s’annonce tout aussi électrique entre le Congo et le Mali.

Mali-Congo

Les jeunes joueurs maliens ont mené leur compétition de manière fulgurante. Après leur victoire contre le Burkina Faso (1-0) lors du premier match, ils ont récidivé de façon spectaculaire en s’imposant avec autorité (2-1) face au Cameroun, tenant du titre de l’édition précédente en 2019. Cependant, la suite a été plus calme. Les Aiglonnets, déjà vainqueurs du tournoi en 2015 et 2017, n’ont pas eu l’occasion de jouer le « match des coiffeurs » en raison de la composition de leur groupe. En effet, suite à la disqualification du Soudan du Sud, il a été décidé que seules trois équipes composeraient le groupe C. Qu’importe, les jeunes joueurs de Soumaila Coulibaly, ayant terminé en tête de leur groupe, se sont qualifiés et c’est là l’essentiel.

De leur côté, les jeunes Diablotins Rouges du Congo ne peuvent pas se vanter de leur troisième place dans le groupe A. En effet, ils n’ont remporté aucun match, se contentant de deux matchs nuls contre la Somalie (1-1) et les Fennecs d’Algérie (1-1), ainsi que d’une défaite face aux Lionceaux du Sénégal (1-0). Néanmoins, ils peuvent être fiers d’avoir ajouté le pays hôte et d’avoir montré une détermination sans faille tout au long du tournoi. Bien que peu prolifiques en attaque (2 buts en 3 matchs), leur défense n’est pas non plus la plus faible (1 but encaissé en moyenne par match). Face au Mali, ils ne seront pas les favoris, mais ils donneront tout à 100% pour tenter de créer la surprise. Ils rêvent de rivaliser voire de surpasser leurs prédécesseurs.

Nigéria-Burkina Faso ou la bataille pour une place au Mondial 2023

Le Nigeria, classé deuxième du groupe B derrière les Lionceaux de l’Atlas, est réputé pour ses performances dans les catégories de jeunes. Avec cinq victoires en Coupe du monde U17 et deux titres en Coupe d’Afrique des Nations U17, leur historique parle pour lui-même. Les stars actuelles de l’équipe A, telles que Victor Osimhen, Samuel Chukwueze et le capitaine Wilfred Ndidi, ont toutes fait leurs gammes au sein des équipes juniors avant de briller avec les séniors. Cependant, les succès de leurs aînés ne conféreront pas de super pouvoirs au moment d’aborder ce match crucial, qui pourraient les qualifier pour la Coupe du monde de fin d’année en cas de victoire.

Il leur faudra donc s’appuyer sur les aspects positifs de leur parcours lors de la phase de groupes, notamment les deux victoires contre la Zambie (1-0) et surtout l’Afrique du Sud (2-3), afin de perturber le Burkina Faso, qui a connu des performances atténuées. Les Étalons, qui ne sont pas favoris pour ce match, ont en effet subi une défaite d’entrée contre le Mali (1-0) avant de réaliser une remarquable remontada face au tenant du titre camerounais (2-1). Ils ont finalement terminé deuxièmes de leur groupe C composé de trois équipes.

Le programme de jeudi à la CAN U17 (heure en GMT+1)