Afrique du Sud : Mamelodi Sundowns se qualifie pour la finale de la Ligue des champions CAF

Le Mamelodi Sundowns a validé sa présence en finale de la Ligue des champions de la CAF en battant l’Espérance de Tunis lors du match retour disputé à domicile. Maîtres de leur double confrontation, les Sud-Africains décrochent ainsi une place pour la dernière étape de la compétition, une année après leur précédente apparition en finale.

Après avoir pris l’avantage lors du match aller, les Sundowns ont confirmé leur supériorité sur les deux rencontres en s’imposant une nouvelle fois 1-0. La seule réalisation du soir est venue d’un penalty transformé par l’attaquant colombien Brayan Leon. Le gardien Bechir Ben Said a d’abord arrêté la tentative, mais Leon a finalement converti la seconde tentative et permis à son équipe de sceller le score.

Tenant du ballon et profitant du soutien de leur public, les locaux n’ont pas laissé beaucoup d’espaces à l’adversaire et ont su gérer la situation malgré la tension inhérente à une demi-finale. La réussite de Leon dans les deux matches — il avait déjà marqué l’unique but de la première manche — a suffi à faire la différence sur l’ensemble de la confrontation.

Du côté tunisien, l’occasion d’atteindre la finale s’évapore une nouvelle fois. L’Espérance, qui avait déjà connu des campagnes solides ces dernières saisons (finaliste en 2024 et sortie face aux mêmes Sundowns en 2025), voit s’interrompre son parcours continental pour cette édition.

À quoi s’attendre pour la finale

Les Sundowns repartiront en quête d’un nouveau titre africain après leur sacre de 2021. Leur adversaire pour le rendez-vous décisif n’est pas encore connu : il sortira de la demi-finale qui oppose la RS Berkane à l’AS FAR. Quelle que soit l’équipe en face, le club sud-africain entrera dans la finale fort de son expérience récente en compétitions continentales.