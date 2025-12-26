CAN 2025: Maroc, Mali, Egypte, le programme de ce vendredi

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 se poursuit ce vendredi au Maroc avec quatre affiches majeures réparties entre les groupes A et B. De l’Angola au Maroc, en passant par l’Égypte et l’Afrique du Sud, plusieurs cadors entrent dans une phase déjà cruciale de la compétition.

À l’occasion de la deuxième journée de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le Maroc s’apprête à vivre une nouvelle journée dense et décisive ce 26 décembre, avec quatre rencontres au programme, réparties entre les groupes A et B. Des affiches aux enjeux déjà importants, alors que certaines sélections cherchent à confirmer, quand d’autres jouent gros après une entame délicate.

Dans le groupe B, l’Angola et le Zimbabwe ouvrent le bal à 13h30 dans un duel équilibré entre deux équipes réputées pour leur impact physique. À 16h, l’affiche phare opposera l’Égypte à l’Afrique du Sud, un choc continental entre septuple champion d’Afrique et une sélection sud-africaine ambitieuse.

Le groupe A prendra le relais en soirée. La Zambie affrontera les Comores à 18h30, avec l’objectif de prendre une option sur la qualification. Enfin, le pays hôte, le Maroc, sera attendu à 21h face au Mali, dans une rencontre très scrutée par la CAF, tant pour l’enjeu sportif que pour l’ambiance annoncée dans les tribunes.

Les affiches de ce vendredi:





