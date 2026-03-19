CAN 2025: le Sénégal refuse de restituer le trophée après la décision de la CAF

Déchu de son titre sur tapis vert au profit du Maroc, le Sénégal conteste fermement la décision de la Confédération africaine de football et refuse de rendre le trophée.

La tension est montée d’un cran autour de la finale de la CAN 2025. Alors que la Confédération africaine de football a décidé de donner match perdu au Sénégal, la sélection sénégalaise campe sur ses positions et refuse de restituer le trophée. L’instance continentale a en effet entériné une victoire 3-0 du Maroc, pays organisateur, sur tapis vert, après avoir considéré que la sortie du terrain des Lions de la Teranga dans le temps additionnel constituait une infraction au règlement. À l’origine de la polémique, une décision forte de Pape Thiaw. Le sélectionneur aurait ordonné à ses joueurs de quitter la pelouse après l’octroi d’un penalty aux Marocains dans les ultimes secondes de la rencontre.

Du côté sénégalais, la riposte ne s’est pas fait attendre. Selon le média britannique The Sun, les autorités du football sénégalais dénoncent une sanction « injuste, sans précédent et inacceptable ». Le secrétaire général de la Fédération sénégalaise, Abdoulaye Sow, est allé plus loin en accusant la CAF de pratiques contestables, tout en affirmant que le trophée ne serait pas remis à l’adversaire.