Bénin : Youssouf Issa, 31 ans, réagit après son élection aux législatives 2026

Élu député dans la première circonscription électorale à l’issue des législatives du 11 janvier 2026, Youssouf Issa s’est exprimé sur son état d’esprit, les responsabilités liées à son mandat et sa préparation pour la dixième législature.

Après son élection à l’Assemblée nationale, l’honorable Youssouf Issa, député élu dans la première circonscription électorale, a livré sa première réaction au cours d’un entretien sur Canal 3. Il a évoqué un sentiment mêlant reconnaissance et sens du devoir.

« Tout d’abord, mon ressenti est marqué par beaucoup de gratitude et d’humilité. De la gratitude envers les populations qui m’ont fait confiance et de l’humilité face aux responsabilités qui me sont confiées », a-t-il déclaré. Pour le nouveau parlementaire, cette victoire électorale marque une nouvelle étape de son engagement public. « Vous savez, cette élection représente pour moi le début d’un engagement plus exigeant au service du bien de la nation et de l’intérêt général », a-t-il ajouté.

Interrogé sur son rôle au sein de la dixième législature, Youssouf Issa a affirmé sa détermination à assumer pleinement son mandat. « Je ressens une grande détermination, celle de travailler sérieusement, d’être utile et de porter la voix de tous mes concitoyens », a-t-il indiqué.

Plus jeune député de cette législature, l’élu dit mesurer l’ampleur de la mission qui lui est confiée. « Effectivement, je mesure pleinement la portée de cette mission. Être le plus jeune député est une responsabilité supplémentaire, mais aussi une grande fierté pour moi », a-t-il confié, précisant que sa préparation repose sur le travail. « Donc, je m’y prépare par le travail », a-t-il insisté.

« Vous savez, quand vous êtes sous l’actuel ministre d’Etat, ministre de l’Économie et des Finances en charge de la coopération, la rigueur, le sérieux et l’engagement sont des atouts que vous développez », a-t-il expliqué.

Âgé de 31 ans, Youssouf Issa est élu sous la bannière de l’Union progressiste le Renouveau (UP-R). Il est titulaire d’une licence en finances obtenue à Suffolk University et d’un Master of Business Administration (MBA), option Business Analytics, décroché à Bentley University aux États-Unis. Sur le plan professionnel, il a exercé comme conseiller aux affaires économiques à l’ambassade du Bénin près le Nigeria, à Abuja, avant d’être en fonction à la Direction générale de la coopération internationale du ministère de l’Économie et des Finances.

Son élection consacre l’entrée d’un nouveau visage au Parlement béninois, au sein d’une Assemblée nationale appelée à s’installer dans les prochains jours.