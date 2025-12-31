Bénin: voici pourquoi le procès du député Soumaïla Sounon Boké est renvoyé

Le procès du député Soumaïla Sounon Boké, élu du parti Les Démocrates, initialement prévu le mardi 30 décembre 2025, a été renvoyé au 13 février 2026 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

La décision de renvoi est intervenue en raison de l’absence du prévenu à l’audience. Selon les informations communiquées à la barre, Soumaïla Sounon Boké n’a pas pu être extrait à temps de la prison civile de Missérété, où il est actuellement détenu.

Les juges ont donc estimé nécessaire de reporter l’examen du dossier afin de garantir la comparution effective du député lors de la prochaine audience.

Poursuivi pour apologie de coup d’État déjoué, l’élu devra désormais répondre des faits qui lui sont reprochés à la date du 13 février 2026, retenue par la juridiction spéciale.

Son avocat, Maître Aboubacar Baparapé, a indiqué espérer que toutes les dispositions nécessaires seront prises afin que son client puisse être présenté devant la Cour à la prochaine échéance. Le renvoi, selon la défense, vise avant tout à préserver les droits du prévenu et le bon déroulement de la procédure.