Bénin: une adolescente retrouvée morte pendue dans une maison inachevée à Cotonou

Un drame a endeuillé le quartier Cadjèhoun, à Cotonou, la semaine dernière. Une adolescente âgée de 14 ans a été retrouvée morte pendue dans une maison inoccupée de la zone, mettant fin à l’espoir de sa famille et ses proches de la retrouver.

La jeune fille était portée disparue depuis quelques jours. Son absence prolongée avait suscité de vives inquiétudes et déclenché des recherches menées par ses proches et des habitants du quartier.

La découverte du corps a conduit à l’intervention immédiate des forces de l’ordre, qui se sont rendues sur les lieux pour effectuer les constats d’usage. Les autorités policières ont ouvert une enquête afin d’établir avec précision les circonstances de ce décès.

Selon des informations rapportées par Bip Radio, les investigations se poursuivent pour faire toute la lumière sur cette affaire et déterminer les faits exacts ayant conduit à cette issue tragique.

