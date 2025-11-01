Bénin: 4 ministres nommés au comité d’investissement du FERER

Le Conseil des ministres, réuni en session ordinaire le mercredi 15 octobre 2025, a procédé à la nomination des membres du comité d’investissement du Fonds d’électrification rurale et des énergies renouvelables (FERER).

Quatre ministres du gouvernement ont été retenus pour siéger au sein de cet organe essentiel chargé de la gestion et de l’orientation du fonds, conformément au décret n° 2024-1397 du 11 décembre 2024.

Le comité d’investissement est l’un des deux organes de gestion du fonds. Il est chargé de définir les orientations stratégiques et techniques, d’approuver ou de rejeter les subventions proposées par les projets du secteur des énergies renouvelables et de l’électrification rurale, après avis du comité technique ad hoc.

Il se réunit au minimum deux fois par an, et peut également se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président.

Le comité rend compte périodiquement au président de la République et chaque année au Conseil des ministres.

Composition du comité

Président : Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale.

Membres :

Romuald Wadagni, ministre de l’Économie et des Finances, ministre d’État.

José Tonato, ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Mines chargé du Cadre de vie et des Transports.

Raphaël Akotègnon, ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale.