Lire ou écouter : Bénin Web TV lance une nouvelle expérience utilisateur

Dès ce jour, Bénin Web TV vous propose une nouvelle expérience dans la consommation de l’information avec le lancement d’une fonctionnalité audio permettant d’écouter les articles publiés sur sa plateforme. Cette innovation vise à adapter la consommation de l’actualité aux nouveaux usages, en offrant aux abonnés la possibilité d’accéder aux contenus éditoriaux sans contrainte de lecture, à tout moment de la journée.

Préparation de l’audio… 0:00 / 0:00 🔊 1x

Concrètement, chaque article intègre désormais un bouton dédié à l’écoute, positionné juste après le titre. En un clic, l’utilisateur peut lancer la lecture audio du contenu, portée par une voix conçue dans le ton et le rythme d’un journaliste professionnel. L’objectif est de proposer une expérience fluide, accessible et immédiatement opérationnelle, sans manipulation complexe.

La fonctionnalité repose sur une interface simple et intuitive. Le lecteur audio permet de contrôler la lecture avec des options classiques telles que pause, reprise, avance ou réglage de la vitesse. Un mode “mini-lecteur” accompagne également l’utilisateur lors du défilement de la page, afin de maintenir une écoute continue sans interrompre la navigation.

Ce format répond à des usages de plus en plus répandus, notamment la consommation d’information en mobilité. Que ce soit dans les transports, pendant une activité sportive ou au cours de tâches quotidiennes, l’audio permet d’accéder à l’actualité sans mobiliser l’attention visuelle. Il constitue également une alternative pour les publics confrontés à des difficultés de lecture, ce qui renforce l’accessibilité des contenus.

Un déploiement technique optimisé

Sur le plan technique, le dispositif a été conçu pour s’intégrer sans affecter les performances du site. Les fichiers audio sont générés à la demande, ce qui limite la consommation de données et évite d’alourdir le chargement des pages pour les utilisateurs. Cette approche permet de préserver la rapidité d’affichage tout en offrant une fonctionnalité supplémentaire.

Le service est compatible avec l’ensemble des supports numériques, qu’il s’agisse de smartphones, de tablettes ou d’ordinateurs. Il répond également aux standards d’accessibilité numérique, avec des contrôles adaptés et une navigation optimisée pour différents profils d’utilisateurs.

L’écoute audio est incluse dans l’offre destinée aux abonnés premium, qui peuvent y accéder automatiquement après connexion. Pour les autres utilisateurs, un forfait spécifique est proposé et donne un accès illimité à l’ensemble des contenus audio du site.