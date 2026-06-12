Bénin : une conférence consacrée au bitcoin annoncée à Cotonou du 3 au 5 juillet

Cotonou accueillera du 3 au 5 juillet la sixième édition du Bitcoin Mastermind, une conférence dédiée exclusivement au bitcoin. Organisé à l’hôtel Golden Tulip, l’événement réunira professionnels, investisseurs et particuliers autour de conférences et d’ateliers pratiques, dans un contexte où l’usage des cryptomonnaies progresse au Bénin malgré l’absence de cadre légal dans l’espace UEMOA.

Cotonou accueillera du vendredi 3 au dimanche 5 juillet une conférence consacrée au bitcoin, présentée par le média spécialisé We Are Tech comme la sixième édition du rendez-vous Bitcoin Mastermind. La manifestation, qui se tiendra à l’hôtel Golden Tulip, réunira professionnels, investisseurs et particuliers autour de conférences et d’ateliers pratiques, selon les organisateurs.

L’événement est porté par Loïc Kassamoto, son fondateur, et Alphonse Mehoumé. Il se distingue des rencontres généralistes sur les cryptomonnaies en se concentrant sur le seul bitcoin, à l’exclusion des autres actifs numériques et des promesses de gains rapides, d’après ses promoteurs, qui le présentent comme une conférence de référence dédiée à cette monnaie en Afrique francophone. Le détail de la programmation, des intervenants et du lieu était en cours de publication sur le site de l’organisation. Une précédente édition, le Bitcoin Hackathon Mastermind, s’était tenue du 30 juin au 2 juillet 2025 à l’hôtel Azalaï de Cotonou.

Le Bénin compte l’une des communautés bitcoin les plus structurées d’Afrique francophone, où une partie des utilisateurs voit dans cet actif un instrument d’épargne et de transfert. Les cryptomonnaies ne disposent toutefois d’aucun statut légal dans l’Union économique et monétaire ouest-africaine, où le franc CFA demeure la seule monnaie ayant cours légal. La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest a mis en garde à plusieurs reprises le public contre les risques associés à ces actifs, qu’aucun cadre réglementaire régional ne reconnaît à ce jour.