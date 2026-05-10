« Aucun contact, tout est de la spéculation » : Mourinho nie tout contact avec le Real Madrid

L’entraîneur portugais José Mourinho a publiquement démenti dimanche tout contact avec le Real Madrid, en conférence de presse, alors que la presse sportive espagnole affirmait depuis plusieurs jours que des négociations étaient en cours entre le Portugais, actuellement à la tête du Benfica, et le président du club madrilène Florentino Pérez.

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« On continue de parler du Real Madrid, et je continue de fuir cela, sincèrement. Je n’ai eu aucun contact avec le président ni avec aucun autre responsable du club. Dans la phase finale des saisons, je ne parle à personne », a déclaré Mourinho. Il a précisé qu’il n’aurait aucun contact avec le Real Madrid avant le dernier match du championnat portugais contre Estoril Praia. « Ensuite, il y a une fenêtre d’une semaine durant laquelle je serai libre de parler avec qui je pense devoir parler, mais d’ici là, tout ce qui est sorti concernant des réunions et des appels… c’est de la spéculation. », a t’il indiqué.

Ce démenti intervient en direct contradiction avec les assertions des quotidiens madrilènes. Le 9 mai, le journal AS affirmait qu’un accord de principe tiendrait déjà entre Mourinho et le Real Madrid, et que le Portugais était informé des événements du vestiaire merengue depuis Lisbonne. Marca évoquait de son côté des « progrès significatifs » dans ce dossier. Les deux journaux soulignaient que la clause libératoire de Mourinho dans son contrat avec Benfica ne s’élèverait qu’à 3 millions d’euros, rendant l’opération financièrement accessible.

Mourinho, 63 ans, avait entraîné le Real Madrid entre 2010 et 2013, avant de quitter le club dans un contexte de tensions avec son vestiaire. Il a ensuite conduit Chelsea, Manchester United, Tottenham et la Roma — avec laquelle il a remporté la Ligue Europa Conférence en 2022 — avant de rejoindre Fenerbahçe puis Benfica. Son nom est actuellement cité comme grand favori pour remplacer Alvaro Arbeloa, d’autres profils ayant également été évoqués dans la presse espagnole : Didier Deschamps, Jürgen Klopp, Lionel Scaloni et Unai Emery.

L’avenir d’Arbeloa sous pression

La question de la succession s’est intensifiée avec les résultats décevants du Real Madrid et la crise interne provoquée par l’altercation à l’entraînement entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde début mai, qui avait conduit le club à ouvrir une procédure disciplinaire contre les deux joueurs. Le quotidien AS avait présenté cet incident comme révélateur du manque de leadership d’Arbeloa, nommé en janvier 2026 après le départ de Xabi Alonso, et comme facteur ayant accéléré la recherche d’un successeur. Arbeloa est sous contrat jusqu’en juin 2027.

Du côté du Benfica, Mourinho termine une saison où son club est à égalité de points avec le Sporting CP en Primeira Liga. La fenêtre évoquée par le Portugais pour d’éventuels contacts — la semaine suivant son dernier match de championnat — correspond au calendrier de fin de saison de la Liga, prévue pour se terminer les 12 et 13 mai.