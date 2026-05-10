Côte d’Ivoire : un ministre et un préfet exfiltrés après un différend foncier à Bodo

Le ministre ivoirien de la Santé et président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, Pierre N’gou Dimba, et le préfet de région Sihindou Coulibaly ont été exfiltrés samedi 9 mai de la localité de Bodo, dans la sous-préfecture de N’douci, département de Tiassalé, à la suite de violents affrontements entre les habitants du village et les forces de l’ordre, selon l’Agence ivoirienne de presse (AIP). Le bilan humain de ces incidents n’a pas été communiqué dans l’immédiat par les autorités.

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Les affrontements ont éclaté dans l’après-midi à la suite d’une rencontre entre les populations de Bodo et Pierre Dimba, qui a « mal tourné », selon la même source. La cause profonde de la tension est un différend foncier dont les contours précis n’ont pas été rendus publics. Les forces de l’ordre ont investi le village pour rétablir l’ordre, mais cela a déclenché les violences qui ont contraint à l’exfiltration des deux responsables.

Bodo est un village de la sous-préfecture de N’douci, localité d’environ 97 000 habitants selon le recensement de 2021, située à une centaine de kilomètres au nord d’Abidjan sur l’axe de l’autoroute du Nord. N’douci est connue pour la récurrence de conflits intercommunautaires depuis plusieurs décennies, alimentés par des tensions foncières entre les populations autochtones Abbey et les communautés allogènes. En 2021, des affrontements entre jeunes Abbey et Malinkés avaient fait trois morts et un blessé, selon les autorités de l’époque.

La sous-préfecture venait par ailleurs de changer d’administration. L’ancienne sous-préfète, Sandrine Bessikoi Danho Lydie épouse Oka, avait été promue secrétaire générale de préfecture à Bondoukou et avait reçu un hommage des forces vives de N’douci le jeudi 7 mai – deux jours avant les incidents de Bodo -, ses administrés saluant notamment son rôle dans « la consolidation de la cohésion sociale » dans une localité « longtemps marquée par des affrontements entre jeunes aux relents communautaires », selon l’AIP. Son successeur, Coulibaly T. Théophile, venait de prendre ses fonctions.