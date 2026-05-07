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Europe

Real Madrid: Fédé Valverde à l’hôpital après une altercation musclée avec Tchouaméni

Le climat se serait fortement dégradé au sein du Real Madrid ces derniers jours. Selon la presse espagnole, une violente altercation aurait éclaté à l’entraînement entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni, poussant Álvaro Arbeloa à intervenir en urgence pour calmer les tensions dans le vestiaire madrilène.

Romaric Déguénon
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FOOTBALL
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Fede Valverde avec le maillot du Real Madrid
Fede Valverde avec le maillot du Real Madrid @BeSoccer
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Le climat serait particulièrement tendu au sein du Real Madrid ces derniers jours, alors que plusieurs incidents auraient éclaté dans le vestiaire madrilène. Selon les informations de Marca, une vive altercation aurait opposé Federico Valverde à son coéquipier Aurélien Tchouaméni à l’entraînement. L’incident, décrit comme particulièrement sérieux par le média espagnol, aurait poussé l’entraîneur Álvaro Arbeloa à organiser une réunion d’urgence afin d’apaiser les tensions au sein du groupe.

Toujours selon Marca, l’échange entre les deux milieux de terrain aurait dégénéré après une faute commise lors de la séance d’entraînement de mercredi. La dispute se serait ensuite transformée en confrontation physique. Federico Valverde aurait été touché accidentellement au cours de l’altercation et pris en charge par les services médicaux pour des examens de précaution. Cette affaire intervient quelques jours seulement après un autre incident survenu à l’entraînement, impliquant Antonio Rüdiger et Álvaro Carreras. Le défenseur allemand avait ensuite présenté ses excuses après un geste jugé excessif envers son partenaire.



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