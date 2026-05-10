Bénin : Isocel et Moov Africa renoncent à la télévision numérique payante

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du Bénin a officiellement retiré les autorisations de distribution des services de télévision numérique à péage accordées à ISOCEL S.A et à MOOV Africa Bénin S.A, mettant ainsi un terme aux activités de ces deux opérateurs dans ce segment du marché audiovisuel béninois.

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La mesure est contenue dans la décision n°26-020/HAAC du 28 avril 2026, rendue publique à l’issue d’une séance plénière de l’institution présidée par Édouard C. Loko. Par cette décision, la HAAC abroge les autorisations initialement octroyées aux deux sociétés par les décisions n°23-006/HAAC et n°23-007/HAAC du 25 mai 2023, et résilie de plein droit les conventions signées le 21 juin 2023 lors d’une cérémonie tenue au siège de l’autorité de régulation à Cotonou.

Les deux entreprises avaient été les premières au Bénin à bénéficier d’un agrément pour distribuer des contenus audiovisuels numériques à péage à leurs abonnés, dans le cadre d’un service combinant chaînes de la TNT béninoise et bouquets de chaînes supplémentaires.

Selon les documents publiés par la HAAC, ce retrait n’est pas une sanction disciplinaire, mais la conséquence directe des demandes formulées par les deux sociétés elles-mêmes. La décision précise que la mesure « fait suite aux correspondances adressées à la HAAC par les deux sociétés concernées » : MOOV Africa Bénin S.A avait ainsi notifié, par courrier en date du 9 mars 2026, son intention de cesser cette activité. ISOCEL S.A avait également formulé une démarche similaire auprès du régulateur.

Les raisons économiques précises qui ont motivé ces abandons n’ont pas été rendues publiques, mais l’expérience avait démarré timidement depuis son lancement en 2023, dans un marché dominé par Canal+ et les bouquets satellitaires.

Notons que malgré la résiliation des conventions, les deux opérateurs restent tenus de régulariser les éventuels arriérés de redevances dus à la HAAC avant la clôture définitive de leurs dossiers.