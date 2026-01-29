Ligue des champions: douze clubs éliminés de la compétition

À l’issue de la phase de groupes de la Ligue des champions, douze équipes, dont l’Olympique de Marseille et Naples, sont éliminées définitivement de la compétition.

Les douze clubs définitivement éliminés de la Ligue des champions cette saison sont désormais connus, à l’issue de la dernière journée de la phase de groupes disputée mercredi soir.

Il s’agit de Kairat Almaty, Villarreal, le Slavia Prague, l’Eintracht Francfort, l’Ajax Amsterdam, Copenhague, Naples, l’Athletic Club, le PSV Eindhoven, ainsi que l’Olympique de Marseille, Paphos et l’Union Saint-Gilloise.

L’OM, notamment, a vu ses derniers espoirs s’envoler dans les ultimes minutes, pénalisé par un but tardif de Benfica lors de sa défaite 4-2 face au Real Madrid, synonyme d’élimination cruelle pour les Marseillais. Ces formations ont toutes terminé entre la 25e et la 36e place du classement général et quittent donc définitivement la scène européenne. Avec le nouveau format de la compétition, aucune d’entre elles n’est reversée en Ligue Europa ou en Ligue Europa Conférence, mettant un terme immédiat à leur parcours continental cette saison.





