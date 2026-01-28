Anthony Ramos dans Rise of the Beasts, 7e épisode de la saga

Dorothée, figure emblématique des programmes jeunesse français, prête sa voix à Airazor, un personnage de la superproduction américaine « Transformers : Rise of the Beasts », prévue en salles le 7 juin. La maison de production souligne le choix de l’animatrice et chanteuse, aujourd’hui âgée de 69 ans, pour incarner un Transformer volant et spécialiste de la reconnaissance, rôle qui marque son retour dans une production internationale majeure.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Selon la production, Airazor est une femelle faucon dont les missions consistent essentiellement à observer et repérer les menaces depuis les airs. Le personnage est décrit comme capable d’opérer en solo et de prendre des risques en volant sans soutien, y compris face à des dangers avérés. Ce profil, axé sur l’autonomie et l’efficacité en situation périlleuse, a motivé la sélection d’une voix française susceptible d’en traduire la détermination et la présence.

Paramount, impliqué dans la distribution du film, a justifié le recrutement de Dorothée par sa notoriété auprès du public des années 1990 et son rôle dans la popularisation des mangas et des grandes séries d’animation en France. L’éditeur rappelle également son parcours dans le doublage et la chanson : elle a interprété plusieurs génériques de séries animées et participé au doublage de films, notamment « Garfield et Cie » en 2013. Sa carrière multifacette — animatrice, chanteuse et comédienne — est mise en avant comme un atout pour donner vie au personnage d’Airazor.

« Transformers : Rise of the Beasts » en salles le 7 juin

Le septième opus de la franchise place son intrigue dans le New York des années 1990. Dans cet opus, l’autobot Optimus Prime et ses alliés s’apprêtent à affronter des menaces majeures, notamment Unicron et les Decepticons. Ils pourront compter sur l’arrivée d’une nouvelle catégorie de Transformers, les Maximals, qui interviennent aux côtés des Autobots. Le film mise sur un mélange d’action spectaculaire et de nouveaux personnages issus de l’univers étendu des robots transformables.

La carrière de Dorothée, bien que principalement associée à la télévision jeunesse et à la chanson, comporte également des incursions au cinéma. Elle a joué dans plusieurs films, dont « L’Amour en fuite » de François Truffaut, « La Gueule de l’autre », « Pile ou Face » et « Nicky Larson ». Dans les années 2000, elle a animé des programmes culturels consacrés à la bande dessinée et aux mangas : en 2008, elle a présenté plusieurs numéros d’IDBD, un magazine consacré à ces thématiques.

Après treize années d’absence de la scène, Dorothée est remontée sur scène en 2010 pour une série de concerts qui l’a conduite notamment à l’Olympia et à Bercy, renouant ainsi avec une partie de son public historique.