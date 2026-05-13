Affaire Soumaïla Boké: « rien n’est encore perdu », Aboubacar Baparapé

La décision rendue dans l’affaire Soumaila Sounon Boke a fait réagir son conseil, Me Baparapé Aboubakar. Interrogé par nos confrères de Bip Radio, l’avocat n’a pas caché son désaccord face au verdict prononcé, qu’il juge particulièrement sévère.

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​« Nous comptons faire appel pour pouvoir déférer cette décision un peu trop dure », a-t-il déclaré. Pour l’avocat, cette étape judiciaire marque le début d’un nouveau recours. Me Baparapé Aboubakar s’est d’ailleurs montré résolu pour la suite de la procédure en affirmant : « Rien n’est encore perdu ».

​Cette annonce ouvre une nouvelle phase dans ce dossier, la défense misant désormais sur les voies de recours légales pour tenter d’obtenir une révision de la sentence.

Pour rappel, l’ex député du parti d’opposition Les Démocrates a été condamné à 5 ans de prison ferme et au payement de 10 millions de FCFA d’amende à l’issue de l’audience du mardi 12 mai 2026.

Selon les débats à l’audience rapportés par Libre Express, les poursuites reposent sur un message publié dans un groupe WhatsApp au moment des événements du 7 décembre 2025. Le prévenu y avait écrit « C’est la fête », une formulation que le parquet interprète comme une prise de position en faveur du putsch manqué.

Le ministère public considère que cette publication constitue une apologie de crimes contre la sûreté de l’État. Cette qualification pénale vise, en droit béninois, les propos ou actes présentés comme valorisant des atteintes graves aux institutions républicaines.

Ces accusations sont contestées par Soumaïla Sounon Boké. Il affirme que son message n’était pas lié aux faits survenus ce jour-là et maintient sa position de non-culpabilité depuis l’ouverture de la procédure. Mais la décision rendue par la juridiction spéciale ne lui a pas été favorable.