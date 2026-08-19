Bénin: la SBEE annonce des coupures d’électricité programmées ce jeudi 20 août 2026

​La Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) informe ses abonnés de la survenue de perturbations temporaires dans la fourniture d’énergie électrique ce jeudi 20 août 2026.

Ces interruptions, motivées par des travaux de maintenance et d’entretien sur le réseau national, toucheront plusieurs localités réparties sur l’ensemble du territoire.

​Détail des zones touchées et des tranches horaires

​Les interventions planifiées entraîneront des suspensions de service selon les périmètres et créneaux suivants :

​ Zone Grand Nokoué : ​ Lokossa : Les secteurs de Possotomè, Dahè et leurs environs subiront des coupures de 10h à 15h. ​ Cotonou-Est : Les quartiers d’Agbato, Sègbèya, Adogleta et zones avoisinantes seront impactés de 11h à 15h. ​ Abomey-Calavi : Les périmètres de la Soneb, d’Allassankomey et environs sont ciblés de 10h à 15h. ​ Pobè : Les localités d’Adakplamey, Kpancou, Illara, Idigni, Ilikimou, Massè, Kétou Centre, Atchoubi, Assenan, Idenan, Sagon, Kpèdékpo, ainsi que le Palais royal de Kétou et ses environs seront privés d’électricité de 11h à 15h. ​ Dogbo : Hletoumé, Adjahonmey, Lanta et leurs zones limitrophes seront interrompus de 10h à 15h. ​ Cotonou-Ouest : Les travaux toucheront Vèdoko, Sainte-Rita, Sikecodji, Agontikon, le Centre d’accueil et leurs environs de 10h à 15h. ​ Ouidah : Les secteurs d’Adimalè, Sékou, Dodji Aliho, Dangban et environs seront concernés de 10h à 15h.

​ Zone Nord et Centre : ​ Bohicon : Les interventions affecteront les secteurs de Parc Auto, Saclo, Atchomè, ONAB, Bohicon, Cana, le Palais Langanfin, Hadagon, Forages, Zogbodomey, Nature Brique, Ouassa et leurs environs de 10h à 15h. ​ Djougou : Deux plages de travaux de 11h à 15h concerneront d’une part Pénèssoulou, Penelan, Alédjo, Akaradé et leurs environs, et d’autre part Taïfa, Sabari, Yaloua, Barienou, Gah, Lehman-Bogou, Naholou, Copargo, Birni, Tigninti et leurs périphéries. ​ Kandi : Les perturbations s’étendront à Kassakou, Borodarou, Gounarou, Gogounou, Sori, Wara, Bagou et environs de 10h à 15h. ​ Parakou : Les zones de Gando, Guessou-Sud, Sinendé, Yarra et leurs environs subiront des coupures de 10h à 15h. ​ Natitingou : Les coupures toucheront Kouandé, Wassah-Péhunco, Kérou et environs de 10h à 15h. ​ Dassa : Les localités d’Ayédjoko, Gobé, Atchakpa, Savè Ville, Diho, Ouoghi, Montéo, Alafia, Béthel, Kaboua, Gogoro et leurs zones limitrophes seront affectées de 10h à 15h.



​Consignes de sécurité et dispositions pratiques

​Pour parer à tout risque technologique ou domestique durant la période des travaux, la SBEE rappelle une consigne de sécurité stricte : tout le réseau électrique doit constamment être considéré comme étant sous tension.

​La société invite les populations et les acteurs économiques des régions concernées à prendre toutes les dispositions préventives nécessaires et présente ses excuses pour les désagréments occasionnés par ces interventions techniques visant l’amélioration du service.