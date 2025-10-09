Zimbabwe: Michael Nees promet un match « engagé et professionnel » face à l’Afrique du Sud

Déjà éliminé de la course à la Coupe du monde 2026, le Zimbabwe veut jouer son rôle jusqu’au bout. Son sélectionneur, Michael Nees, assure que son équipe abordera le duel face à l’Afrique du Sud avec sérieux et détermination.

Même sans enjeu direct, les Guerriers ne comptent pas galvauder leur fin de parcours. Derniers du groupe C avec quatre points, les Zimbabwéens affronteront l’Afrique du Sud vendredi au stade Moses-Mabhida de Durban. Une rencontre capitale pour les Bafana Bafana, toujours en lice pour la qualification.

Interrogé sur Gagasi FM, Michael Nees a insisté sur l’importance du match : « Pour nous aussi, ce match compte. Il est important pour le classement FIFA, pour la fierté nationale et pour l’intégrité de la compétition. Nous devons donner le maximum et repartir la tête haute. »

Le technicien a également rappelé que son équipe refusait d’être perçue comme faussant la course à la qualification. « La dernière chose que nous voulons, c’est être accusés de ne pas avoir joué le jeu. Nous devons être exemplaires sur le plan sportif », a-t-il ajouté.

Enfin, Nees a salué la régularité de l’Afrique du Sud, qu’il considère comme « l’une des équipes les plus solides du continent » depuis la dernière CAN. Pour espérer voir le Mondial 2026, les Bafana Bafana devront impérativement s’imposer face au Zimbabwe, avant un dernier duel décisif contre le Rwanda.