Bénin – Zimbabwe: à quelle heure et sur quelles chaînes suivre le match en direct?

Par Romaric Déguénon
Les Guépards du Bénin posent pour une rencontre officielle
Les Guépards du Bénin posent pour une rencontre officielle
Le Bénin affronte le Zimbabwe ce vendredi 5 septembre 2025 dans le cadre de la 7ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Où suivre le match en direct?

Match décisif ce vendredi entre le Bénin et le Zimbabwe. Les deux équipes s’affrontent ce soir (17h, GMT+1) au stade d’Ebimpé à Abidjan en Côte d’Ivoire. Une rencontre comptant pour la 7è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Les supporters pourront regarder le match sur la chaîne de télé nationale, Bénin TV, le groupe New World et Super Sports Africa. De même, FIFA + aussi assurera le streaming de la rencontre.

après six journée, le Bénin est troisième au classement du groupe C, à 5 longueurs du leader Afrique du Sud. Le Zimbabwe ferme la marche avec quatre points.

