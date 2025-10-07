CDM 2026 (Q): coup dur pour les Bafana Bafana avant Afrique du Sud vs Zimbabwe

Privée de son meneur Relebohile Mofokeng, blessé, l’Afrique du Sud devra faire sans l’un de ses atouts majeurs pour son match crucial face au Zimbabwe dans les éliminatoires du Mondial 2026.

Coup dur pour les Bafana Bafana avant leur choc contre le Zimbabwe, vendredi, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur Hugo Broos a confirmé que Relebohile Mofokeng, l’un des éléments clés de son dispositif, est forfait sur blessure.

Lors de sa conférence de presse lundi, le technicien belge a annoncé avoir convoqué Mduduzi Shabalala pour pallier cette absence : « Nous l’avons remplacé par Shabalala », a-t-il expliqué, avant de préciser que deux autres joueurs, Lyle Foster et Sphephelo Sithole, rejoindraient le groupe plus tard après avoir joué dimanche.

Actuellement deuxièmes du groupe C avec 14 points après la déduction de trois unités par la FIFA, les Sud-Africains devront s’imposer face au Zimbabwe avant de conclure leur campagne de qualification contre le Rwanda la semaine prochaine.