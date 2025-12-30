CAN 2025: six sélections déjà éliminées

La phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc, a déjà rendu son verdict pour plusieurs nations, avec six équipes officiellement éliminées du tournoi.

La Coupe d’Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc, a déjà livré son premier lot d’éliminations. À ce stade de la compétition, six sélections ont officiellement quitté le tournoi. Il s’agit du Botswana, de la Guinée équatoriale, du Gabon, du Zimbabwe, de la Zambie et des Comores.

Le Botswana a été le premier pays à dire adieu à la CAN, après deux revers consécutifs lors de ses premières sorties. La Guinée équatoriale et le Gabon ont ensuite connu le même sort, également éliminés à l’issue de leurs deux premiers matches de la phase de groupes.

La Zambie, de son côté, a vu ses espoirs s’envoler après une lourde défaite (3-0) face au Maroc, pays hôte, lundi soir. Quant aux Comores, elles deviennent la première sélection classée troisième à être éliminée, leur total de points ne leur permettant plus d’espérer figurer parmi les meilleurs troisièmes.





