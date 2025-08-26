Zè: la Police républicaine démantèle un réseau de voleurs présumés de bétail

Le commissariat de l’arrondissement de Zè a porté un coup décisif à un réseau spécialisé dans le vol de petit bétail. L’opération, menée dans la journée du samedi 23 août 2025, a permis de mettre au jour les agissements d’un groupe qui sévissait depuis plusieurs semaines dans la localité.

Tout a commencé à l’aube, lorsque la patrouille de la police a aperçu deux individus transportant des moutons. Surpris par la présence des agents, les suspects ont pris la fuite en direction d’une maison située dans une palmeraie, non loin du marché à bétail de Zè. Grâce à des renseignements complémentaires, une équipe conduite par le chef d’unité a investi le domicile en question. Mais l’un des mis en cause a réussi à s’échapper, abandonnant sur place une motocyclette Haojue 110-S d’origine douteuse.

Dans le cadre de la même opération, les forces de l’ordre se sont rendues au domicile d’un autre malfaiteur actuellement détenu à la prison civile de Calavi. Sur place, elles ont surpris deux individus en flagrant délit : ils étaient en train de brûler quatre moutons en gestation. La fouille des lieux a permis de découvrir, outre les animaux abattus, cinq chèvres vivantes, des outils destinés au dépeçage (pneus usagés, tonneaux en plastique, coupe-coupe, couteaux, hache, pelle), ainsi que cinq régimes de palme et une lampe solaire.

Au cours de l’opération, une habitante de Zè-Wedji a reconnu six moutons volés parmi les bêtes saisies.