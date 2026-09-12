Zambie : Brian Mundubile et Makebi Zulu visés par une nouvelle accusation de sédition

La police zambienne a ajouté une accusation de pratiques séditieuses contre Brian Mundubile et Makebi Zulu, déjà détenus à Mukobeko dans une procédure distincte pour trahison.

La police zambienne a formellement arrêté et inculpé vendredi 11 septembre l’opposant Brian Mundubile et son colistier Makebi Zulu pour pratiques séditieuses, alors que les deux hommes sont déjà détenus dans une procédure distincte pour trahison.

Selon un communiqué de la Zambia Police Service signé par son porte-parole adjoint Timothy Malumo, les deux responsables ont été conjointement inculpés vers 11 h 45 au commissariat central de Kabwe. La police invoque l’article 57 du Code pénal zambien.

Brian Mundubile et Makebi Zulu ont ensuite été reconduits à la prison de haute sécurité de Mukobeko, où ils étaient déjà détenus. La nouvelle accusation s’ajoute à la procédure pour trahison engagée fin août contre eux et plusieurs autres personnes après l’élection présidentielle du 13 août.

Mundubile, candidat du National Reconciliation Party for Unity and Prosperity lors de ce scrutin, avait terminé deuxième derrière le président Hakainde Hichilema. Les autorités l’accusent, avec ses coaccusés, d’implication dans un complot contre l’État. Les intéressés contestent les poursuites et restent présumés innocents tant qu’aucune juridiction ne les a déclarés coupables.

Le dossier suscite des critiques de l’opposition et de plusieurs organisations de la société civile. Transparency International Zambia avait notamment demandé que les autorités garantissent le respect de la procédure régulière et des droits constitutionnels des détenus, tout en soulignant la sensibilité politique du calendrier des arrestations.

Dans son communiqué du 11 septembre, la police affirme que l’affaire suivra les procédures prévues par la loi et indique que Mundubile et Zulu doivent comparaître devant la justice. Aucune date de comparution n’y est précisée.