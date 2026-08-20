Zambie : Brian Mundubile annonce un recours contre la réélection de Hakainde Hichilema

Brian Mundubile rejette les résultats de la présidentielle du 13 août, remportée par Hakainde Hichilema avec 2 965 326 voix, et annonce une contestation devant la justice.

Le chef de l’opposition zambienne Brian Mundubile a annoncé mercredi 19 août 2026 son intention de contester devant la justice la réélection du président Hakainde Hichilema, proclamée la veille à Lusaka par la Commission électorale de Zambie. Le recours annoncé prolonge les tensions nées du scrutin général du 13 août et du dépouillement.

Selon les résultats communiqués par la Commission électorale, Hakainde Hichilema a obtenu 2 965 326 voix, soit environ 60 % des suffrages, contre 1 856 217 voix, soit près de 38 %, pour Brian Mundubile. Ce résultat donne au président sortant un deuxième mandat de cinq ans sans second tour.

Brian Mundubile a rejeté ces chiffres en invoquant des irrégularités et a déclaré que son alliance saisirait la justice. Les griefs précis et les pièces destinées à soutenir la procédure n’avaient pas été rendus publics au moment de son annonce.

Le décompte avait été suspendu pendant plusieurs heures le 14 août après des attaques contre des agents électoraux et le vol de bulletins dans certains bureaux, selon la Commission électorale. Les opérations avaient ensuite repris sous sécurité renforcée. Ces incidents ont alimenté la contestation de l’opposition, sans qu’une juridiction se soit encore prononcée sur leur portée.

Des arrestations dénoncées par l’opposition

La campagne et l’après-scrutin ont également été marqués par l’arrestation de responsables de l’opposition. Les forces de sécurité ont mené, dans la nuit du vote, une opération dans une propriété de Lusaka où se trouvait Brian Mundubile. Le gouvernement a affirmé que des armes militaires avaient été découvertes et que onze personnes avaient été arrêtées pour des faits liés à la sûreté de l’État.

Brian Mundubile a contesté cette version, assurant que les responsables présents n’étaient pas armés et que les forces de sécurité avaient ouvert le feu. Ces déclarations contradictoires n’ont pas été établies de manière indépendante. Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme a exprimé son inquiétude au sujet des arrestations et demandé aux autorités de respecter les garanties judiciaires.

Hakainde Hichilema, au pouvoir depuis 2021, avait axé sa campagne sur la restructuration de la dette, la stabilité économique et les investissements, tandis que l’opposition insistait sur le coût de la vie et les libertés publiques. Le scrutin concernait aussi l’Assemblée nationale et les autorités locales.

La proclamation du 18 août demeure le résultat officiel tant qu’une éventuelle procédure n’a pas abouti. L’annonce de Brian Mundubile constitue à ce stade une intention de recours : aucune décision de justice annulant ou modifiant le résultat n’avait été rendue au 20 août.