Soudan du Sud : Juba rejette l’alerte de l’ONU sur les élections de décembre

Le gouvernement sud-soudanais a rejeté les avertissements de la Commission de l’ONU sur les droits humains, qui estime que les élections du 22 décembre pourraient alimenter de nouvelles violences si des garanties politiques et institutionnelles ne sont pas réunies.

Le gouvernement du Soudan du Sud a rejeté vendredi 11 septembre à Juba les avertissements de la Commission des Nations unies sur les droits de l’homme, qui estime que les élections prévues le 22 décembre pourraient devenir un facteur de confrontation politique et de violence si les garanties nécessaires ne sont pas réunies.

Dans une déclaration relayée par Radio Tamazuj, le ministère sud-soudanais des Affaires étrangères a qualifié ces mises en garde de non fondées. Il affirme que le gouvernement reste engagé dans l’accord de paix de 2018 et dans l’organisation du scrutin dans le cadre de la transition politique.

La Commission de l’ONU a publié son alerte le 10 septembre, au terme d’une visite de quatre jours dans le pays. Elle fait état d’un regain de violences, de tensions politiques, d’un rétrécissement de l’espace civique et de faiblesses institutionnelles susceptibles de compromettre une transition pacifique.

Selon la Commission, un scrutin organisé sans dialogue politique inclusif, sans possibilité de participation équitable et sans mécanismes crédibles de règlement des contentieux pourrait alimenter de nouvelles violences. Elle demande notamment un dialogue incluant les principales forces politiques, dont le SPLM-IO de Riek Machar, ainsi que la société civile, les femmes et les jeunes.

Le gouvernement soutient de son côté que les différends politiques doivent être réglés dans des cadres nationaux et cite le dialogue interpartis récemment engagé. Les autorités ont également modifié le cadre constitutionnel afin que l’adoption d’une Constitution permanente et la réalisation d’un recensement national ne soient plus des conditions préalables à la tenue des élections.

La Commission électorale nationale a fixé le scrutin au 22 décembre 2026. Il doit s’agir de la première élection nationale organisée au Soudan du Sud depuis l’indépendance du pays en 2011, après plusieurs reports du calendrier électoral.