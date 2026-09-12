Nash revient sur sa dépression de 2012 avant ses 25 ans de scène

À deux mois de son concert anniversaire à Abidjan, Nash revient sur les épreuves qui ont jalonné sa carrière, dont une dépression qu’elle situe après son festival de 2012.

Nash a livré de rares confidences sur les périodes difficiles de ses 25 ans de carrière. Dans un entretien publié samedi 12 septembre par Le Méridien, la rappeuse ivoirienne revient notamment sur une dépression survenue après son festival en 2012.

Selon son récit, cette période l’a conduite dans un état très grave et elle estime avoir échappé au pire grâce à sa foi. Nash cite aussi parmi ses épreuves une fausse couche, le décès de sa mère et plusieurs pertes dans son entourage artistique, ainsi que le sentiment d’avoir été abandonnée à certains moments de sa carrière.

La rappeuse retient également des étapes plus heureuses. Elle revient sur sa découverte par Boni RAS, ses premières expériences en Europe et le succès du projet « Gbonhi Yo-Yo », qui lui a permis de se produire sur plusieurs scènes hors de Côte d’Ivoire.

Ces confidences arrivent à un peu plus de deux mois de son concert anniversaire prévu le 20 novembre 2026 à la salle Anoumabo du Palais de la Culture de Treichville. Nash annonce un spectacle 100 % live d’environ 1 h 30, construit comme un récit musical de son parcours, avec plusieurs invités surprises.

Son actualité est aussi portée par « Omanh’O », dont le clip est sorti le 8 septembre. La célébration de ses 25 ans doit par ailleurs s’accompagner d’actions en faveur des enfants et des jeunes filles, avec une caravane « Nash à l’École » annoncée du 14 septembre au 7 octobre 2026.