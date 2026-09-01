Zambie : Hakainde Hichilema investi pour un second mandat

Le président zambien a prêté serment après sa réélection du 13 août, tandis que son rival Brian Mundubile est poursuivi pour trahison.

Hakainde Hichilema a été investi le 1er septembre 2026 pour un second mandat présidentiel en Zambie, après une victoire annoncée par la Commission électorale avec 2 965 326 voix, soit environ 60 %, contre 1 856 217 voix et 38 % pour Brian Mundubile.

Le Cabinet Office zambien a indiqué qu’aucune pétition électorale n’avait été reçue dans le délai constitutionnel, ouvrant la voie à la prestation de serment du 1er septembre au titre de l’article 105 de la Constitution.

Selon les autorités zambiennes, Brian Mundubile et son colistier Makebi Zulu ont été inculpés de trahison après s’être rendus aux autorités à la suite du scrutin contesté du 13 août.

Reuters a rapporté que des observateurs internationaux et locaux avaient signalé des irrégularités dans le processus électoral, tout en estimant que Hichilema aurait gagné malgré tout.