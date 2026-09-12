Ghana : Mahama lie le maintien des dirigeants d’entreprises publiques à leurs résultats

Le président ghanéen John Dramani Mahama a averti les conseils d’administration et directions des entreprises publiques que leur maintien dépendra désormais de résultats mesurables, tout en rappelant que les conseils ne doivent pas empiéter sur la gestion quotidienne.

Le président ghanéen John Dramani Mahama a averti jeudi 10 septembre à Accra les conseils d’administration et directions des entreprises publiques que leur maintien dépendra de résultats mesurables, lors de la conférence 2026 des conseils d’administration et directeurs généraux organisée par la State Interests and Governance Authority.

Le chef de l’État a indiqué que les entités publiques seraient évaluées sur des objectifs financiers, opérationnels, de gouvernance et de développement. Selon lui, une sous-performance persistante pourra entraîner des mesures correctives, y compris des changements à la tête des conseils et des directions.

John Dramani Mahama a aussi rappelé la séparation des rôles entre les conseils et les équipes de direction. Les premiers doivent fixer l’orientation stratégique, contrôler les risques et suivre la performance, tandis que la gestion quotidienne relève des dirigeants exécutifs.

Le président a demandé aux administrateurs d’exercer leur contrôle avec indépendance, compétence et intégrité, et aux directeurs généraux de rendre compte de résultats quantifiables. Il a également insisté sur la transparence des achats, le recrutement au mérite et la protection des actifs publics.

Cette ligne intervient alors que l’exécutif du Ghana a récemment réorganisé la gouvernance de plusieurs institutions publiques. Le 2 septembre, la présidence avait dissous les conseils de neuf entités, dont la Ghana National Petroleum Corporation, BOST Energies, Consolidated Bank Ghana et Ghana Post, en annonçant leur reconstitution ultérieure.

Lors de la conférence, John Dramani Mahama a demandé à la State Interests and Governance Authority de publier des évaluations de performance claires et de signaler rapidement à la présidence les cas persistants de non-conformité.