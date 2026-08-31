Présidentielle en Zambie: le principal opposant Brian Mundubile inculpé pour trahison

Arrivé deuxième à la présidentielle du 13 août, Brian Mundubile a été inculpé de trahison avec son colistier Makebi Zulu et seize autres personnes, après s'être réfugié pendant deux semaines dans un complexe de l'ONU à Lusaka.

En Zambie, le principal chef de l’opposition, Brian Mundubile, a été inculpé samedi 30 août 2026 d’un chef de trahison, aux côtés de son colistier Makebi Zulu et de seize autres personnes, portant à dix-huit le nombre de personnes poursuivies dans ce dossier. L’annonce a été faite dimanche par son avocat, alors que le pays reste sous tension deux semaines après une présidentielle contestée.

Arrivé deuxième derrière le président sortant Hakainde Hichilema lors du scrutin du 13 août, dont il avait contesté les résultats, Brian Mundubile était recherché par la police depuis un raid mené à son domicile au lendemain de l’élection. Les forces de sécurité affirment y avoir découvert des armes de qualité militaire.

Réfugié pendant plusieurs jours dans un complexe des Nations unies à Lusaka, l’opposant s’était finalement rendu à la police et avait été placé en détention jeudi, après plus de deux semaines de cavale. Il est depuis interrogé et détenu au commissariat central de la capitale.

Brian Mundubile et Makebi Zulu nient les accusations portées contre eux. Amnesty International a dénoncé des arrestations arbitraires dans les rangs de l’opposition, tandis que le gouvernement zambien a répondu que les enquêtes devaient être menées à leur terme avant toute décision de poursuite.

Un raid meurtrier au lendemain du scrutin

L’opération policière menée le 14 août au domicile de Brian Mundubile avait déjà coûté la vie à Mutotwe Kafwaya, ancien ministre et député d’opposition, tué par balle lors de l’intervention des forces de sécurité. Cet épisode reste au cœur des tensions qui secouent le pays depuis l’élection.

Hichilema investi pour un second mandat

Réélu avec 2 965 326 voix contre 1 856 217 pour Brian Mundubile selon les résultats officiels, le président Hakainde Hichilema doit prêter serment mardi 1er septembre pour un second mandat, dans un climat de grande tension politique alimenté par la répression postelectorale qui vise plusieurs figures de l’opposition.