BRICS : trois pays africains endossent l’appel à la retenue au Moyen-Orient

L’Afrique du Sud, l’Égypte et l’Éthiopie ont adopté avec les autres membres des BRICS la Déclaration de New Delhi, qui appelle à la retenue et au règlement diplomatique des conflits.

L’Afrique du Sud, l’Égypte et l’Éthiopie ont adopté samedi 12 septembre, avec les autres membres des BRICS réunis à New Delhi, une déclaration commune appelant à une retenue maximale face à l’escalade des tensions au Moyen-Orient.

La Déclaration de New Delhi, adoptée par consensus, appelle au règlement des différends par le dialogue, la consultation et la diplomatie. Elle exprime également l’opposition du groupe aux sanctions unilatérales qui ne sont pas autorisées par le Conseil de sécurité des Nations unies et aux mesures commerciales jugées coercitives.

L’accord intervient dans un contexte diplomatique délicat pour les BRICS, qui comptent parmi leurs membres l’Iran et les Émirats arabes unis. Les discussions se déroulent alors que les hostilités entre les États-Unis et l’Iran ont repris après une pause temporaire des combats.

Les trois membres africains participent au sommet des 12 et 13 septembre. La présidence sud-africaine avait indiqué avant l’ouverture que Cyril Ramaphosa prendrait part à une session consacrée à la gouvernance mondiale inclusive, à la réforme des Nations unies, de l’architecture financière internationale et du système commercial multilatéral.

Les BRICS ont aussi réaffirmé leur volonté de renforcer la représentation des économies émergentes dans les institutions internationales. Les discussions à New Delhi portent sur la coopération politique, commerciale et financière au sein d’un groupe élargi dont plusieurs membres défendent une réforme de la gouvernance mondiale.

Le sommet doit se poursuivre dimanche 13 septembre avec une session ouverte consacrée à la résilience, à l’innovation, à la coopération et à la croissance inclusive. Cyril Ramaphosa doit y prononcer une déclaration au nom de l’Afrique du Sud.