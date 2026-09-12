À Cotonou, « Chante et Danse avec l’Amazone » s’achève ce samedi

La série de spectacles gratuits installée depuis le 8 août sur l’esplanade de l’Amazone prend fin ce 12 septembre. Une dernière soirée pour profiter de la musique et de la danse béninoises en plein air.

La dernière soirée de « Chante et Danse avec l’Amazone » se tient ce samedi 12 septembre 2026 à Cotonou. Installé depuis le 8 août sur l’esplanade de l’Amazone, le rendez-vous referme cinq semaines de spectacles gratuits mêlant musique live et danse.

L’initiative est portée par le gouvernement béninois à travers le ministère de la Culture, des Arts et du Patrimoine. L’Agence de développement des arts et de la culture annonce une programmation consacrée aux artistes, orchestres et compagnies de danse du pays, avec un accès libre pour le public.

Pour une sortie de fin de semaine à Cotonou, l’intérêt tient aussi au format. Les animations se déroulent en plein air, au pied de la statue de l’Amazone, sans billet d’entrée. Le site accueille aussi bien les groupes d’amis que les familles venues profiter d’une soirée musicale dans un cadre ouvert et convivial.

L’ADAC présente cette édition comme une prolongation des festivités de la Fête nationale. L’objectif affiché est de rapprocher les œuvres des populations, de mettre en avant la création béninoise et d’installer la culture dans un espace public très fréquenté de la capitale économique.

Le ministère de la Culture inscrit officiellement « Chante et Danse avec l’Amazone » dans son agenda du 8 août au 12 septembre 2026, à l’esplanade de l’Amazone. Plusieurs médias béninois ont également confirmé la gratuité de l’accès et la succession de prestations artistiques tout au long de la période.

La plateforme événementielle WuloEvents précise que les animations se tiennent en soirée et qu’aucune réservation n’est nécessaire pour accéder au rendez-vous.