Ghana : le NDC ouvre le 15 septembre les nominations pour ses élections internes

Le National Democratic Congress ouvrira mardi 15 septembre les nominations pour les postes exécutifs de circonscription. Le parti a également autorisé les campagnes pour ses élections internes, tout en excluant de cette fenêtre les ambitions parlementaires.

Le National Democratic Congress du Ghana ouvrira mardi 15 septembre les nominations pour ses postes exécutifs de circonscription, une nouvelle étape de son calendrier d’élections internes qui doit se poursuivre jusqu’au congrès national prévu en décembre.

Selon un avis du secrétariat national du parti, les aspirants aux postes de circonscription pourront entrer dans le processus à partir du 15 septembre. Les candidats, leurs proposants et leurs soutiens doivent être membres en règle et avoir acquitté leurs cotisations des quatre dernières années.

Le NDC a également ouvert les activités de campagne pour les candidats aux fonctions exécutives de circonscription, de région et au niveau national. Le parti précise toutefois que cette autorisation ne concerne pas les personnes qui poursuivent ou envisagent une ambition parlementaire, y compris les députés en fonction.

Le calendrier officiel prévoit les élections des exécutifs de circonscription les 24 et 25 octobre, puis les élections régionales les 14 et 15 novembre. Le congrès national, qui doit élire les responsables nationaux, est fixé au 19 décembre.

Le NDC, parti du président John Dramani Mahama, encadre aussi l’éligibilité de certains responsables publics souhaitant briguer une fonction au sein du parti. Son dispositif officiel prévoit notamment des délais de démission pour plusieurs catégories de titulaires de fonctions gouvernementales ou administratives.

Les opérations de nomination et de paiement sont centralisées sur la plateforme numérique du parti. Le NDC indique que son processus interne doit renouveler les structures de circonscription, régionales et nationales avant la fin de l’année politique au Ghana.