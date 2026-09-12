Lady Gaga serait devenue mère pour la première fois, selon plusieurs médias américains

Lady Gaga et son fiancé Michael Polansky auraient accueilli leur premier enfant. Plusieurs médias américains rapportent l’information, mais le couple ne l’a pas encore annoncée publiquement.

Lady Gaga serait devenue mère pour la première fois avec son fiancé Michael Polansky. L’information, publiée le 11 septembre par plusieurs médias américains, n’a toutefois pas encore fait l’objet d’une confirmation publique du couple.

People affirme qu’une source lui a confirmé l’arrivée de l’enfant, après la publication par Page Six de photographies montrant la chanteuse et Michael Polansky avec un nourrisson dans le nord de la Californie. Entertainment Weekly et Vogue ont ensuite relayé la nouvelle en conservant eux aussi la prudence liée à l’absence d’annonce officielle.

À ce stade, ni le nom, ni le sexe, ni la date de naissance du bébé ne sont connus. Les représentants de Lady Gaga n’ont pas répondu publiquement aux demandes de commentaires citées par la presse américaine. Aucun message confirmant la naissance n’était visible sur les comptes officiels de l’artiste au moment de la publication de cet article.

Lady Gaga, 40 ans, et Michael Polansky ont rendu leur relation publique en 2020. La chanteuse avait présenté l’entrepreneur comme son fiancé lors des Jeux olympiques de Paris en 2024.

L’artiste a régulièrement évoqué son désir de fonder une famille dans ses interviews. Les informations disponibles permettent donc d’établir l’existence de photographies et de témoignages médiatiques concordants, mais pas encore une annonce personnelle de Lady Gaga ou de Michael Polansky.