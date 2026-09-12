États-Unis : Nashville lance le changement de nom de son aéroport en hommage à Dolly Parton

Le conseil d’administration de l’aéroport de Nashville a voté à l’unanimité pour engager une procédure visant à associer le nom de Dolly Parton à l’infrastructure. Le nom définitif et les autorisations nécessaires restent à déterminer.

L’autorité aéroportuaire de Nashville a voté à l’unanimité, vendredi 11 septembre, pour engager le changement de nom de l’aéroport international de la ville en hommage à Dolly Parton. Le futur nom n’est toutefois pas encore arrêté et plusieurs validations restent nécessaires.

Les six membres du conseil d’administration de la Metropolitan Nashville Airport Authority ont approuvé le lancement de cette procédure. L’organisme doit désormais travailler avec les représentants de la chanteuse et les autorités compétentes afin de déterminer la manière dont son nom sera intégré à l’identité de l’aéroport.

Cette décision constitue donc une première étape, et non le changement de nom définitif. Le processus pourrait durer plus d’un an et devra notamment obtenir le feu vert de l’Administration fédérale de l’aviation américaine. Le code actuel de l’aéroport, BNA, devrait être conservé.

Le projet bénéficie du soutien du gouverneur républicain du Tennessee, Bill Lee, et du maire démocrate de Nashville, Freddie O’Connell. Le conseil municipal avait adopté début septembre une résolution demandant que l’infrastructure devienne le « Dolly Parton International Airport ». Une pétition publique en faveur de cet hommage a dépassé les 175 000 signatures.

Dolly Parton est morte le 25 août 2026 à l’âge de 80 ans. Figure majeure de la musique country, elle avait également marqué le Tennessee par ses actions philanthropiques, notamment l’Imagination Library, programme qui distribue gratuitement des livres aux enfants.