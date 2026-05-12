Côte d’Ivoire : nouvelle séquence judiciaire pour Assalé Tiémoko, convoqué pour le 15 mai

Le président de l’Alliance pour la Démocratie et la Citoyenneté en Côte d’Ivoire (ADCI), Assalé Tiémoko Antoine, comparaîtra le vendredi 15 mai 2026 devant la doyenne des juges d’instruction du 8e cabinet d’Abidjan, selon plusieurs sources concordantes. Cette convocation fait suite à une interdiction de sortie du territoire qui lui a été signifiée le lundi 11 mai 2026 à l’aéroport international Félix-Houphouët-Boigny, alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour la France, selon le secrétaire général de son parti, Roger Youan. Assalé Tiémoko Antoine est également maire de la commune de Tassalé et ancien député de la circonscription de Tiassalé.

Préparation de l’audio… 0:00 / 0:00 🔊 1x

C’est à vingt minutes de l’embarquement qu’un officier de police l’a conduit au bureau du commissaire de l’aéroport. Le commissaire l’a informé que le procureur de la République avait donné instruction de lui signifier « qu’il ne peut pas voyager et qu’il devrait l’informer avant de prendre l’avion ». Aucune mesure d’interdiction de sortie du territoire n’avait été notifiée préalablement à l’intéressé ni à ses avocats, selon la déclaration de son parti.

Il se rendait en France puis au Canada dans le cadre d’une tournée d’implantation des bases de l’ADCI au sein de la diaspora, prévue du 12 au 26 mai 2026. Le procureur de la République n’a fourni aucun communiqué officiel sur les motifs précis de cette interdiction au moment de la rédaction de cette dépêche.

La procédure pénale contre Assalé Tiémoko Antoine avait débuté le 21 avril 2026, lorsque son parti avait reçu une convocation du service des enquêtes générales de la préfecture de police d’Abidjan. Les faits reprochés incluaient, selon les informations disponibles, des « troubles à l’ordre public » et une « incitation présumée à la révolte ». La convocation devant un juge d’instruction marque le passage à une phase formelle d’instruction judiciaire, en application des articles 75 à 79 du code de procédure pénale ivoirien.

Assalé Tiémoko Antoine avait néanmoins participé à la rentrée politique de son parti le 2 mai 2026, puis avait reçu le 12 mai la nouvelle convocation pour le 15 mai. L’interdiction de voyager n’a fait l’objet d’aucune notification écrite officielle transmise à l’intéressé ou à ses conseils, selon les déclarations du parti.

Un profil politique sous pression judiciaire

Assalé Tiémoko Antoine n’en est pas à sa première confrontation avec la justice ivoirienne. En janvier 2008, il avait été condamné à douze mois de prison ferme par le tribunal correctionnel d’Abidjan pour « outrage à magistrat » et « diffamation envers le parquet », une condamnation qui avait suscité une réaction de Reporters sans frontières. Fondateur de l’ADCI, il s’était récemment prononcé sur les élections municipales de 2028 en Côte d’Ivoire.