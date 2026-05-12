Athlétisme : le Bénin engage 15 athlètes aux Championnats d’Afrique à Accra

Le Bénin est représenté par une délégation de quinze athlètes aux 24es Championnats d’Afrique d’Athlétisme Seniors, qui se déroulent du 12 au 17 mai 2026 à Accra, au Ghana, sous l’égide de la Confédération africaine d’athlétisme (CAA).

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La sélection, composée de huit femmes et sept hommes, est engagée dans plusieurs disciplines — sprint, demi-fond, fond, sauts, lancers et épreuves combinées — et a bénéficié d’un stage de préparation intensive de dix jours à Grand-Popo, du 1er au 9 mai 2026, avant de rejoindre la capitale ghanéenne.

Chez les femmes, la délégation aligne Elsiane Adjinda (100 m, 200 m, relais 4×100 m), Béatrice Midomidé (100 m, relais 4×100 m), Goodness Ayi (200 m, relais 4×100 m), Odette Sawekoua (800 m), Noellie Yarigo (800 m), Colette Ayadé (5 000 m), Brigitte Tchèdé (lancer du disque) et la décathlonienne Odile Ahouawanou (épreuves combinées, relais 4×100 m). Chez les hommes, le Bénin sera représenté par William Aguessi (100 m, 200 m), Jeurome Kounou (200 m), Sylvain Azonwin (1 500 m), Yacoub Tchoumon (5 000 m), Roméo N’Tia (saut en longueur), Yoann Ahouanssou (triple saut) et Aldo Adjagbodjou (épreuves combinées).

Les regards se tourneront en particulier vers Noellie Yarigo, détentrice du record national du 800 m et athlète la plus médaillée du Bénin à l’échelon continental, ainsi que vers Odile Ahouawanou, vice-championne d’Afrique de l’heptathlon. La performance des relayeuses du 4×100 m sera également scrutée, Elsiane Adjinda, championne nationale sur 100 m et 200 m en 2025, constituant l’ancre de ce groupe de vitesse.

Deux porte-étendards de très haut niveau

Le Bénin compte deux porte-étendards de très haut niveau aux Championnats d’Afrique d’Athlétisme, dont les palmarès continentaux et mondiaux sont particulièrement riches.

Odile Ahouawanou, la polyvalente de 33 ans est la grande référence de l’athlétisme béninois sur le continent. Elle a remporté trois titres consécutifs de championne d’Afrique d’heptathlon, en 2022 à l’Île Maurice, en 2024 à Yaoundé (Cameroun) et devenant ainsi la triple championne continentale de sa discipline, puis lors des Jeux Africains d’Accra 2023. Qualifiée pour les Championnats du monde 2021 à Tokyo grâce à ce titre continental, elle avait renoncé à y participer pour raisons physiques. À Accra en 2026, elle est donc la grande favorite pour conserver sa couronne continentale pour la quatrième fois.

Noellie Yarigo aux 800 m, absente des 23es Championnats d’Afrique de 2024 à Yaoundé pour raisons personnelles, la doyenne de la délégation béninoise fait son grand retour continental à Accra. Yarigo a écrit l’une des plus belles pages de l’athlétisme africain en décrochant la médaille de bronze aux Championnats du monde en salle de Glasgow en mars 2024 sur 800 m, devenant ainsi la première athlète béninoise à monter sur le podium d’un Championnat du monde. Elle avait auparavant atteint les demi-finales du 800 m aux Jeux Olympiques de Paris 2024, confirmant son statut de meilleure représentante africaine du demi-fond féminin.

En 2024, le bilan global du sport béninois s’établissait à 90 médailles d’or, 110 d’argent et 114 de bronze toutes disciplines confondues sur l’ensemble des compétitions africaines, selon les données présentées lors du Gala des Champions de Cotonou en février 2025. L’athlétisme représente la discipline phare de ce bilan, Ahouawanou et Yarigo figurant parmi les athlètes les plus cités lors de cette cérémonie de distinction.