Côte d’Ivoire : décès de Koné Gogé, figure historique et ancien maire de la commune d’Abobo

Le monde politique ivoirien est en deuil. Koné Gogé, ancien maire de la commune d’Abobo, l’une des plus peuplées de Côte d’Ivoire, est décédé ce mardi 12 mai 2026. Délégué du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) pour le secteur Abobo 2 et chef de communauté reconnu, il laisse derrière lui une empreinte durable dans la vie politique et sociale d’Abidjan. La disparition du « doyen Koné Gogé », comme le surnommaient ses proches, suscite une vague d’émotion dans les milieux politiques et communautaires ivoiriens.

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Koné Gogé, ancien maire de la commune d’Abobo, délégué du PDCI-RDA Abobo 2 et chef du village de Kpafonon, est décédé ce mardi 12 mai 2026 à Abidjan, selon des informations relayées par des proches, des responsables politiques et des habitants de la commune. L’annonce a été faite par un proche du défunt dans un message largement diffusé sur les réseaux sociaux : « C’est avec une profonde consternation que j’ai appris, ce mardi 12 mai 2026, le rappel à Dieu de notre père, leader politique, Délégué PDCI-RDA Abobo 2, grand serviteur de l’État de Côte d’Ivoire et chef du village de Kpafonon ». Les circonstances du décès n’ont pas été précisées.

Ancien maire d’Abobo à une période importante de l’évolution de cette commune populaire d’Abidjan, Koné Gogé était également chef du village de Kpafonon. Son décès représente une perte pour le monde politique, les autorités coutumières et les personnes qui l’ont côtoyé durant plusieurs décennies. À ce stade, aucun programme officiel des obsèques n’avait été rendu public.

Dans les heures suivant l’annonce, des messages de compassion ont été publiés à l’endroit de sa famille biologique, de la chefferie traditionnelle de Kpafonon et de la famille politique du PDCI-RDA.

Koné Gogé avait conduit la commune d’Abobo lors d’une période charnière de son développement. Lors des élections municipales de 2023, il s’était présenté sous l’étiquette du PDCI-RDA pour un retour à la mairie d’Abobo, avant d’être contraint de se retirer au profit d’un candidat indépendant.