Ukraine : Ursula von der Leyen se rendra en Ukraine pour marquer les quatre ans de la guerre

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, effectuera un déplacement en Ukraine à l’occasion du quatrième anniversaire du conflit, a indiqué sa porte-parole mardi 3 février 2026. L’information a été rendue publique par Paula Pinho, qui représentait le bureau de la présidence lors de l’annonce.

Selon la porte-parole, cette visite doit réaffirmer l’attachement de l’Union européenne à Kiev, un soutien constant depuis le déclenchement de l’offensive russe en février 2022. L’administration européenne présente ainsi ce déplacement comme un geste politique fort en marge des commémorations.

Paula Pinho n’a toutefois pas communiqué d’éléments supplémentaires sur les modalités du voyage : ni calendrier précis, ni programme officiel, ni détails logistiques n’ont été révélés pour l’instant. Les autorités ont pour l’heure limité leurs déclarations à l’objectif symbolique de la mission.

Portée et signification

Au-delà du caractère protocolaire, ce type de visite vise à envoyer un message diplomatique autant à Kyiv qu’à la communauté internationale, en montrant la persistance de l’appui européen quatre ans après l’escalade des hostilités. Reste à voir comment ce déplacement s’articulera avec les initiatives politiques et humanitaires déjà engagées par les institutions européennes.