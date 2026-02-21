Surcharge et camions hors gabarit: le gouvernement béninois annonce une répression systématique

Le gouvernement de la République du Bénin a durci sa position sur la circulation des véhicules en surcharge et des camions hors gabarit sur l’ensemble du territoire national.

Dans un communiqué conjoint rendu public le 20 février 2026, le Ministère du Cadre de Vie et des Transports chargé du Développement durable et le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique ont rappelé que ces pratiques sont formellement interdites et qu’une application rigoureuse de la réglementation sera désormais assurée par les services compétents.



Les autorités s’appuient sur les dispositions du décret n° 2011-713 du 21 octobre 2011, qui fixe les conditions de chargement des véhicules et établit les sanctions applicables en cas d’infraction. Conformément à l’article 12 de ce texte, les contrevenants s’exposent à des amendes, à la mise en fourrière de leur véhicule et, en cas de récidive, à des poursuites judiciaires.



Cette annonce intervient après une recrudescence des cas de surcharge et de circulation de camions hors normes malgré plusieurs campagnes de sensibilisation menées entre juillet et octobre 2025 par l’Agence nationale des Transports terrestres (ANaTT), en collaboration avec le Centre national de la Sécurité routière (CNSR) et la Police républicaine.

Les autorités avaient déjà engagé des actions pour alerter les transporteurs sur les risques liés à ces pratiques.



Face à la persistance de ce phénomène, considéré comme dangereux pour la sécurité routière et néfaste pour l’intégrité des infrastructures, le communiqué précise que les éléments de la Police républicaine sont désormais mandatés pour procéder à la répression systématique de tout contrevenant, conformément à la réglementation en vigueur.



Cette mesure s’inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer la sécurité sur les axes routiers et de préserver le patrimoine routier national en veillant à ce que les règles de chargement et de circulation des véhicules lourds soient strictement respectées.