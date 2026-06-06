Virginie Efira accepte une forte baisse de salaire pour une superproduction présentée à Cannes

Ce 5 juin 2026, Canal+ diffuse Vie privée, film porté par un casting prestigieux : Daniel Auteuil, Virginie Efira, Mathieu Amalric, Vincent Lacoste et Luàna Bajrami. Dans la trajectoire de Virginie Efira, un autre projet demeure central : Benedetta, réalisé par Paul Verhoeven, présenté à Cannes et pour lequel, selon son agent, l’actrice a accepté une réduction de salaire significative.

Benedetta est décrit comme une superproduction ambitieuse, située dans l’Italie religieuse du XVIIe siècle, avec un tournage en costumes et des décors imposants. Le budget du film est estimé à plus de 30 millions d’euros, un niveau de dépense qui mobilise des moyens importants pour la mise en scène, les décors et la production.

Laurent Grégoire, agent de Virginie Efira, résume le choix financier en ces termes : « Les coûts sont incompressibles, et les acteurs deviennent la variable d’ajustement ». Pour une comédienne dont la visibilité a été renforcée par une sélection cannoise, cela se traduit par des concessions sur le cachet malgré un rôle central.

Un film de prestige, une logique économique implacable

Le montage budgétaire de productions de ce type concentre les dépenses sur l’exigence visuelle et logistique : décors monumentaux, costumes d’époque, tournage à l’international et recours important à la figuration. Ces postes absorbent une part majeure du budget et pèsent sur la répartition des rémunérations artistiques.

Dans plusieurs passages de son intervention publique, l’agent souligne que la notoriété et l’exposition offertes par un projet de prestige peuvent remplacer, pour certains interprètes, une partie de la rémunération directe. L’exemple de Benedetta illustre ce compromis entre visibilité internationale — accentuée par la présentation au Festival de Cannes — et rendement financier immédiat pour les comédiens.

La nature du rôle tenu par Virginie Efira dans Benedetta est décrite comme exigeante : un personnage confronté à la foi, au pouvoir et au désir, au cœur d’un récit dramatique. Le tournage, en Italie, et le travail en costumes renforcent la dimension physique et dramatique de l’interprétation.

Pour l’agent, ces déséquilibres budgétaires sont une source de frustration : « Ça me rend dingue », répète-t-il, en dénonçant la tendance à ajuster les salaires pour absorber les coûts fixes de production. Cette remarque renvoie à une logique répandue dans le cinéma européen où, selon lui, les cachets s’effacent parfois devant l’ambition du projet.

Sur le plan de la carrière, Virginie Efira alterne ces choix de prestige avec des films à budgets plus modestes, comme L’amour et les forêts, qui ont offert des retours économiques plus favorables pour son interprétation. La présentation de Benedetta à Cannes renforce toutefois la visibilité de l’actrice sur la scène internationale.