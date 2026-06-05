Cotonou: la SIRAT SA annonce la fermeture progressive de l’Avenue du Canada pour des travaux d’Asphaltage

​La Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA) passe à la vitesse supérieure dans le cadre de la Phase B du programme d’Asphaltage.

L’entreprise a annoncé le démarrage imminent des travaux de réhabilitation et d’aménagement de l’axe Carrefour Cadjèhoun – Étoile Rouge, une artère majeure de la capitale économique plus connue sous le nom d’Avenue du Canada.

Ce chantier d’envergure, qui s’étendra du 8 juin 2026 au 30 janvier 2027, va fortement impacter la mobilité dans les quartiers de Cadjèhoun, Vodjè et de l’Étoile Rouge.

​Afin de mener à bien les opérations de requalification urbaine, la circulation sera entièrement interrompue par phases successives sur différents segments de cet axe routier névralgique. Le calendrier officiel des travaux se décline en trois grandes étapes chronologiques.

​Le calendrier des fermetures par tronçon

​La fluidité routière de l’Avenue du Canada sera réorganisée selon la planification temporelle suivante :

​ Du 8 juin au 29 août 2026 : Fermeture complète de la première section comprise entre le carrefour Cadjèhoun et le supermarché Franc Prix.

Fermeture complète de la première section comprise entre le carrefour Cadjèhoun et le supermarché Franc Prix. ​ Du 1er septembre au 31 octobre 2026 : Interruption du trafic sur le tronçon reliant le supermarché Franc Prix au carrefour Vodjè.

Interruption du trafic sur le tronçon reliant le supermarché Franc Prix au carrefour Vodjè. ​Du 2 novembre 2026 au 30 janvier 2027 : Blocage de la dernière section s’étendant du carrefour Vodjè jusqu’au carrefour de l’Étoile Rouge.

​Dispositif de déviation et consignes aux usagers

​Consciente des désagréments majeurs que ces fermetures successives vont causer aux automobilistes et aux riverains, la SIRAT SA rassure que des itinéraires de déviation spécifiques seront aménagés et rigoureusement signalés tout au long du projet.

​La société invite instamment les populations et les usagers de la route à faire preuve de patience, à respecter scrupuleusement la signalisation temporaire déployée, ainsi que les consignes de sécurité édictées par les équipes techniques présentes sur le terrain pour garantir la sécurité de tous.