Bénin : Romuald Wadagni nomme 12 ministres conseillers, dans la continuité du modèle Talon

Romuald Wadagni a nommé douze ministres conseillers à la Présidence de la République, dont Rachidi Gbadamassi reconduit à la Défense et à la Sécurité. Avec ce Collège présidentiel, hérité de l’ère Talon mais réorganisé par deux nouveaux décrets, le chef de l’État installe un dispositif de suivi sectoriel qui soulève déjà des questions sur son rôle exact auprès du gouvernement.

Le président Romuald Wadagni a signé le 5 juin 2026 le décret n°2026-358 portant nomination de douze ministres conseillers à la Présidence de la République. Le texte s’appuie sur deux décrets organiques signés le 3 juin – le décret n°2026-351 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Collège des ministres conseillers, et le décret n°2026-352 définissant leurs secteurs d’intervention respectifs. Il abroge le décret n°2025-003 du 6 janvier 2025, qui avait institué le même collège sous la présidence de Patrice Talon.

Les douze ministres conseillers nommés sont les suivants, par ordre de citation dans le décret. Jeanne Adanbiokou Akakpo est désignée ministre conseillère aux Infrastructures et au Cadre de Vie. Comlan Patrice Nombime Agbodranfo prend en charge les Affaires économiques. Eudoxie Dakpé est nommée à la Justice et aux Relations extérieures. Bio Guéra Sacca Kina reçoit le portefeuille de l’Agriculture. Mariam Djaouga Sacca est chargée de la Famille et de l’Action sociale. Ayibatin Jonas Hantan est nommé aux Sports, à la Culture, aux Arts et à la Chefferie traditionnelle. Rosine Dagniho reçoit le secteur de la Santé. Rachidi Gbadamassi est nommé à la Défense et à la Sécurité. Romaric Ogouwale est chargé de l’Énergie, de l’Eau et des Mines. Nicaise Kotchami Fagnon est nommé aux Petites et Moyennes Entreprises, à la Promotion de l’Emploi et à la Formation professionnelle. Paulin Gbénou reçoit les Enseignements maternel et primaire. Mahamadou Dahouda est nommé à l’Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique et à la Formation technique.

Par l’Article 2 du décret, Jeanne Adanbiokou Akakpo est simultanément désignée coordinatrice du Collège des ministres conseillers. L’Article 3 précise qu’il peut être procédé à la nomination d’autres ministres conseillers suivant les besoins, laissant la liste ouverte.

Collège des ministres conseillers — Décret n°2026-358 du 5 juin 2026

Mahamadou DAHOUDA — Enseignement supérieur, Recherche scientifique et Formation technique Jeanne ADANBIOKOU AKAKPO — Infrastructures et Cadre de Vie (Coordinatrice du Collège) Comlan Patrice NOMBIME AGBODRANFO — Affaires économiques Eudoxie DAKPE — Justice et Relations extérieures Bio Guéra SACCA KINA — Agriculture Mariam DJAOUGA SACCA — Famille et Action sociale Ayibatin Jonas HANTAN — Sports, Culture, Arts et Chefferie traditionnelle Rosine DAGNIHO — Santé Rachidi GBADAMASSI — Défense et Sécurité Romaric OGOUWALE — Énergie, Eau et Mines Nicaise Kotchami FAGNON — Petites et Moyennes Entreprises, Promotion de l’Emploi et Formation professionnelle Paulin GBENOU — Enseignements maternel et primaire

Trois reconductions de l’ère Talon

La comparaison avec le Collège institué par Talon en décembre 2024 révèle trois reconductions directes. Rachidi Gbadamassi était déjà ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité sous Talon – il conserve le même portefeuille. Bio Guéra Sacca Kina était déjà ministre conseiller à l’Agriculture – reconduit également. Ayibatin Jonas Hantan occupait déjà un poste équivalent à la Culture et aux Sports – maintenu dans ses fonctions. Les neuf autres nominations portent sur de nouveaux titulaires.

Rachidi Gbadamassi, né en 1970 à Parakou, est une figure politique du département du Borgou. Premier maire élu de Parakou, plusieurs fois député à l’Assemblée nationale sous différentes étiquettes, il est titulaire d’un master en politique de défense et de sécurité obtenu en 2023 à l’École nationale supérieure des armées de Porto-Novo. Sous Talon, il avait mené des tournées dans les départements septentraux pour renforcer la coordination entre forces de sécurité et acteurs locaux face à la menace jihadiste.

Un cadre institutionnel en deux décrets

La mise en place du Collège repose sur les deux décrets organiques du 3 juin dont le contenu précis n’avait pas encore été intégralement rendu public au moment de la rédaction. Le décret n°2026-351 définit les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Collège. Le décret n°2026-352 définit les secteurs d’intervention de chaque conseiller. Ces deux textes conditionnent la compréhension du rôle exact des douze nommés vis-à-vis des ministres de plein exercice dont ils partagent les domaines de compétence.

Le décret du 5 juin est signé de la main de Romuald Wadagni, chef de l’État, chef du Gouvernement, conformément à l’organisation du pouvoir exécutif sous la Constitution du 11 décembre 1990 telle que modifiée par les lois de 2019 et de décembre 2025.