Mimie Mathy accusée d’avoir pris « le melon » : « Si je ne passe pas tout de suite, je me casse »

Myriam Abel, ancienne candidate de La Nouvelle Star, affirme dans l’émission de Jordan de Luxe qu’elle a été témoin d’un incident avec Mimie Mathy sur le plateau d’un Symphonic Show : selon la chanteuse, la comédienne aurait exigé de passer immédiatement en déclarant « Si je ne passe pas tout de suite, je me casse », puis aurait chanté et quitté le plateau.

Invitée pour raconter cette anecdote, Myriam Abel précise qu’elle participait à l’enregistrement d’une production musicale rassemblant orchestre et artistes, et qu’elle se trouvait sur place aux côtés du ténor Andrea Bocelli. Elle décrit des sessions d’enregistrement longues et exigeantes, expliquant qu’elle arrivait « dès 10 heures du matin » et patientait toute la journée avant son passage. Le producteur, ajoute-t-elle, lui aurait même fait des compliments sur son professionnalisme : « Toi, tu es un bonheur quand tu viens, tu attends, tu chantes bien. »

Selon le récit rapporté à Jordan de Luxe, l’arrivée de Mimie Mathy aurait bouleversé cet ordre de passage : Myriam Abel assure que la comédienne a formulé sa demande de façon catégorique et qu’elle a obtenu d’être enregistrée immédiatement avant de repartir. L’anecdote contraste, dans la version de la chanteuse, avec l’image publique bienveillante associée au rôle télévisuel de Joséphine, ange gardien.

Mimie Mathy, une diva sur le plateau du Symphonic Show ?

Lors de l’entretien, Myriam Abel a rapporté l’échange sans adopter un ton purement accusateur et a reconnu avoir, après coup, relativisé sa réaction : « Après dans ma tête, je me suis dit : elle a raison au final, peut-être. Parce qu’elle est arrivée, elle est passée. » Cette mise au point souligne la manière dont les participants vivent différemment les contraintes de production selon leur statut et leur agenda.

Jordan de Luxe a commenté la scène en la rapprochant du personnage interprété par la comédienne à l’écran, en déclarant : « Ce n’est pas Joséphine, ange gardien quoi. » Myriam Abel a répondu en assurant que les coulisses révèlent parfois des comportements inattendus : « Quand on passe derrière dans les backstages, on voit des trucs. »

Le témoignage de Myriam Abel s’inscrit dans un récit plus large sur la gestion des timings et des priorités lors d’enregistrements collectifs, où la durée des séances et l’enchaînement des artistes peuvent générer tensions et accélérations de planning. Dans son intervention, la chanteuse décrit son expérience personnelle de l’attente et de la reconnaissance de la part de l’équipe de production, tout en relatant l’épisode impliquant Mimie Mathy tel qu’elle l’a vécu.