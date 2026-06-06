Hérault : fillette de 4 ans retrouvée déshydratée près du corps de sa mère

Dans l’Hérault, à Montagnac, une femme de 40 ans a été retrouvée morte à son domicile jeudi 4 juin, aux côtés de sa fille de 4 ans qui était déshydratée et en état de choc ; la victime était portée disparue depuis le 29 mai, ont indiqué les autorités locales. Les gendarmes de Pézenas et les sapeurs‑pompiers sont intervenus après l’appel des proches et ont découvert le corps dans une habitation fermée de l’intérieur, sans trace apparente d’effraction ni de lutte.

Les secours ont dû briser une fenêtre pour pénétrer dans le logement, précisent les sources. À l’intérieur, le corps de la femme a été retrouvé au sol et l’enfant sur le canapé. Le procureur de la République, Arnaud Faugère, a rapporté que la fillette était « manifestement déshydratée et en état de choc » et qu’elle se trouvait dans l’incapacité de parler au moment des premières constatations. Un membre de la famille a pris en charge la petite et des soins médicaux lui ont été apportés.

Selon les premiers éléments communiqués, la mère vivait seule avec sa fille et ne vivait pas en couple. Les enquêteurs ont relevé que la porte de l’habitation était fermée de l’intérieur et que la clé se trouvait dans la serrure. Aucune trace de vol ou de lutte n’a été constatée lors des premières constatations sur place. Les dates clés de l’affaire sont le vendredi 29 mai, date à laquelle les proches ont cessé d’avoir des nouvelles de la femme, et le jeudi 4 juin, date de la découverte.

Hérault : la mère de famille souffrait d’épilepsie

Les autorités indiquent que la défunte souffrait d’épilepsie. Le parquet de Béziers a précisé que l’hypothèse d’une suffocation survenue à la suite d’une crise d’épilepsie est à l’étude, et que l’origine du décès reste à déterminer. Une autopsie doit être réalisée dans les prochains jours afin de préciser la date et les causes du décès.

Les constatations effectuées sur place ont été réalisées par les gendarmes de Pézenas, chargés des recherches des causes de la mort par le parquet. Ces investigations visent notamment à établir pendant combien de temps la fillette est restée auprès du corps et les circonstances exactes du décès. Le procureur a indiqué qu’à ce stade aucune piste n’est écartée, tout en précisant que la piste criminelle n’était pas privilégiée.

La fillette, âgée de 4 ans, a été prise en charge par un proche puis confiée aux services compétents pour recevoir les soins nécessaires. Les éléments matériels recueillis lors des premières visites et les conclusions de l’autopsie devront permettre de clarifier les circonstances du décès de la mère et l’état de santé de l’enfant au moment de la découverte.

Le parquet de Béziers a confié les recherches des causes de la mort aux gendarmes de Pézenas ; une autopsie doit être réalisée dans les prochains jours.